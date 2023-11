El jurado técnico del Concurso de Tapas comienza hoy la valoración de los 12 finalistas

Los cuatro profesionales encargados de valorar las 12 tapas finalistas del XVIII Concurso de Tapas de Lugo, organizado por la Asociación Provincial Hostelería (Apehl) comenzarán hoy a las 20.00 horas su ronda de valoraciones. El jurado estará dirigido por Quique Rodríguez; chef, comunicador y asesor gastronómico.

El director estará acompañado por Ricardo Fernández Guerra, docente especializado en cocina y pastelería; Asier Oyarzabal Oteiza, formador en centros como Basque Cullinary Center, de San Sebastián, y Mercedes González Rodríguez, miembro del panel de cata del CRDO Ribeira Sacra.

Este equipo de expertos gastronómicos probará las tapas de los locales finalistas (Casa d"Auga, Dotmas Bar, El Boni, Hotel Mercure Lugo-Brasas Brancas, Mesón El Castillo, O Cincuenta e Seis, O Figón, Orixe do Campo, Paprica, Prebe By Bret, Pulpería O Castelo e Santeiro"s Terraza) durante todo el fin de semana y asignará los cinco premios que le corresponde otorgar: un primero, un segundo y un tercer puesto, y dos galardones más al mejor maridaje con Estrella Galicia y al mejor maridaje con vino DO Ribeira Sacra.

El público podrá también probar las tapas.

Los ganadores del certamen, tanto el elegido por el público como los otorgados por el jurado, se darán a conocer el próximo miércoles, día 29, en un acto que se celebrará en el MIHL.