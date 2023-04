Un jurado bebido puso en riesgo el fallo sobre el asesinato de la niña Desirée

Ana Sandamil, la mujer de Muimenta acusada del asesinato de su hija Desirée, fue sentenciada el pasado 17 de marzo a prisión permanente revisable, por segunda vez. La sentencia se dictó según el veredicto emitido unos días antes por el jurado popular, el segundo que se reunía para juzgar este mismo asunto, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulara la sentencia emitida en el mismo sentido un año y medio antes y obligara a repetir el juicio.

En esta ocasión no ha sido la falta de motivación del veredicto, sino el inapropiado comportamiento de un miembro del jurado, el que ha puesto en riesgo la resolución de este asesinato cometido en 2019. De hecho, estuvo a punto de ser expulsado por el juez que presidía en tribunal, Edgar Cloos, según reconoce él mismo.

"Yo he sido parte del jurado popular del caso de Ana Sandamil y lo que he vivido en ese jurado no puede ser ni mucho menos normal, e incluso legal". Quien habla es Dorotea (nombre ficticio) y asegura que lo hace por que su conciencia le obliga a contar lo que vivió, pues "personalmente, tengo mis dudas de que Sandamil haya recibido una condena justa".

La causa de sus problemas de conciencia es otro miembro del jurado, que no se explica cómo pudo ser seleccionado o, en su caso, cómo no pudo ser posteriormente expulsado una vez que quedó claro que "se encontraba bajo los efectos del alcohol y del cannabis durante la deliberación".

Dorotea quiere incidir en que no es su objetivo entorpecer nada o siquiera que se recurra la sentencia, ya que en su opinión "el jurado cumplió con honestidad, sin esta persona probablemente hubiera salido todo casi igual porque el 95% de las respuestas fueron por unanimidad". Más dudas le causan las dos preguntas clave: dado que el hecho de que Ana Sandamil mató a su hija estaba bastante claro, el debate era si tenía afectadas sus facultades mentales en ese momento hasta el punto de no ser responsable de sus actos o de si sus problemas psicológicos no le impedían saber lo que hacía. Eran los puntos 14 y 15, y finalmente fue aprobado este último porque el 14 se desestimó por siete votos a dos, el mínimo exigido.

"Hubo mucho debate en el punto 14", recuerda Dorotea, "no sé cómo se hubiera desbloqueado sin el voto de esta persona, que no sabía qué estaba votando".

El relato vivido incluye escenas impensables en una situación así, como que este jurado se bebiera una botella de vino en cada comida. "Como la mayoría de los días no había vista por la tarde, no había problema", reconoce Dorotea, "pero lo grave comenzó el día que acabó el juicio. Mientras el juez redactaba las preguntas, él desapareció, y al volver ya no vocalizaba. En la comida, ya incomunicadas y escoltadas por la Policía, se bajó otra botella de vino".

Los canutos

Cuando llegaron a la sala de deliberación, "estaba ya con la voz pastosa e importunando todo el tiempo. Le decíamos que parase, hasta que dijo: ‘Me voy a hacer un canuto’. Se lo hizo dentro y se lo fumó en la ventana de una cocina que hay. Desde las 16.00 a las 19.30 horas deliberando se haría un par de ellos. Cuando se agobiaba se iba para la cocina, abría la ventana y fumaba allí».

La actitud, asegura, era inaguantable, porque «no dejaba hablar, se le notaba que estaba colocado». La situación llegó a tal punto que pararon la deliberación y se pusieron en contacto con la letrada de la administración de Justicia, ya que está prohibido el contacto con el juez. Se hizo cargo de la situación y les pidió que parasen el debate hasta consultar.

«Estuvimos esperando como una hora", afirma Dorotea, "hasta que bajó y nos dijo que no había nada que hacer, que la solución era que nosotros le dijéramos que se fuera y que le iban a pagar igual el día y podía dormir en el hotel. Se nos estaba pasando una responsabilidad que no teníamos que soportar en un mundo ajeno al nuestro".

¿Qué se vota?

Él no quiso irse. La deliberación fue por momentos incontrolable: "Levantaba la mano y le preguntabas ¿sabes lo que votaste?, y respondía: No, pero si todos levantáis la mano yo también. O preguntaba después de votar que decía ese punto". El debate continuó hasta la tarde del siguiente, ya sin alcohol ni drogas, pero "seguía sin saber qué votaba. Las preguntas decisivas se votaron ese día. Se trata de que no creo que estuviera capacitado, tenía dificultad para leer, tenía que preguntar que significaban palabras sencillas".

La cosa, recuerda Dorotea, pudo ir incluso peor: "Cuando se le propuso que se fuera y se le pagaba todo yo creo que no pensaba claro, porque era una oferta inmejorable para él. Y lo que empecé a temerme es que hubiera pensado bien en la situación y se diera cuenta de que podía alargar la cosa unos cuantos días más y seguir cobrando y mantenido en un hotel de cuatro estrellas. La podía haber liado bien».

"Yo quiero denunciar que ese jurado nunca fue lícito", insiste Dorotea, "y que es intolerable que el sistema no tenga recursos para solucionar este problema. Esperé a que saliera la sentencia porque bajo ningún concepto quería influir en ella, pero me debo a mi conciencia".

"Llegué a avisar a la forense por si tenía que echar a este hombre"

La historia relatada por Dorotea se ve confirmada, al menos en sus puntos principales, por el presidente del tribunal que celebró el juicio por el asesinato de Desirée, Edgar Cloos Fernández. Era, además, su último juicio mediático, ya que se acaba de jubilar. Las versiones difieren, sin embargo, en el alcance y la persistencia del problema.

El magistrado indica que "en un momento, me avisó la letrada de la administración de Justicia del problema que le había trasladado el jurado. Estuvimos viendo qué hacer y yo propuse que le dijeran que se fuera y entrase uno de los reservas, que le íbamos a pagar igual".

Por si acaso, relata Cloos, se diseñó un plan B: Llamó al hotel donde se hospedaba el jurado y a restaurante donde comía y dio orden de que no se sirviera bebidas alcohólicas. Además, "llamé a la forense de guardia para que estuviera pendiente por si tenía que venir a certificar que el hombre estaba borracho o drogado para expulsarlo del jurado".

SIN MÁS QUEJAS. Es a partir de ese punto cuando las versiones comienzan a diferir, porque el presidente del tribunal asegura que siguió pendiente de recibir algún otro aviso del jurado para saber qué había pasado (él no puede mantener contacto alguno con ellos) y proceder a la expulsión si el problema persistía. "No me volvieron a llamar", afirma, "así que di por supuesto que el problema se había solucionado".

SIN INFLUENCIA. De hecho, tampoco dio, ni da en estos momentos, mayor importancia a lo sucedido porque el jurado emitió su veredicto al día siguiente sin comunicar más problemas. Por eso cree que todo este asunto no debe influir en los posibles recursos.