Jupol exige en su programa equiparación salarial y más transparencia en la Policía

Nació al amparo del "descontento" y el "hartazgo" de muchos agentes con los sindicatos que firmaron hace un año la subida salarial que propuso Interior y llega a las elecciones al Consejo de Policía dispuesto a quedarse. El sindicato Jupol presentó este martes en Lugo su programa para los comicios del próximo día 19 con un amplio abanico de propuestas y con dos objetivos prioritarios: conseguir la "equiparación salarial real" y aportar "transparencia" a la gestión del CNP.

El secretario provincial del sindicato en Lugo, Daniel Sinde, y su homólogo ourensano, Manuel Fernández, que acude a las elecciones al consejo como segundo vocal, repasaron ante sus compañeros las líneas rojas de su programa y se mostraron receptivos a nuevas propuestas, "ya que es un programa abierto y queremos que nos transmitan las cosas. Estamos abiertos a opiniones y críticas constructivas y vamos a luchar por las propuestas de nuestros compañeros, estén o no incluidas en nuestro programa".

En esa lucha, una de sus prioridades es mejorar la nómina de los agentes. "Nos parece que el acuerdo salarial que se firmó, mal llamado equiparación, no es suficiente, ya que la subida deja fuera a los compañeros en segunda actividad o jubilados y no se refleja en las pagas extra. Desde Jupol vamos a exigir que esa subida se aplique al complemento específico general, y no al singular". Sus reivindicaciones pasan también por la asistencia a juicios remunerada, las horas extra retribuidas como al resto de los cuerpos policiales autonómicos, o una compensación "digna" por servicios extraordinarios. También demandan más medios humanos -unos 50 agentes más para Lugo- y materiales, como fundas antihurto o chalecos femeninos, entre otros.

El programa de Jupol incluye también la readaptación de puestos por pérdida de aptitudes psicofísicas, la reclasificación al Grupo B y la exigencia de procesos selectivos transparentes. "Tiene que haber más transparencia y hay que regular cosas como las comisiones de servicio o las embajadas. Ahora mismo hay lagunas y no puede ser que un policía, por tener amigos o estar en un sindicato, tenga privilegios. Todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades", alegan. El sindicato pide además que las decisiones del consejo sean vinculantes. "Solo así tendremos peso", concluyen.