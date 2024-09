La junta de seguridad acuerda los refuerzos para el Caudal Fest de Lugo

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, y la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, copresidieron este lunes la junta local de seguridad con motivo de la celebración del Caudal Fest, que tendrá lugar el 20 y 21 de septiembre en el entorno fluvial del río Miño. En la reunión se definieron las actuaciones previstas en materia de seguridad y tráfico y se acordó reforzar los recursos dedicados a la seguridad del festival debido a la alta afluencia prevista.

De este modo, la regidora explicó que la Policía Local desplegará siete indicativos y una unidad de atestados durante las dos jornadas del festival. Los agentes estarán operativos en horario ininterrumpido el viernes y sábado desde alas 14.00 hasta las 06.00 horas de la madrugada y llevarán a cabo su labor de forma coordinada con los dispositivos especiales de Tráfico y de la Policía Nacional, que también reforzarán sus operativos respecto a pasadas ediciones.

Por otra parte, además de la importante movilización por parte del Servicio de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos dedicará dos dotaciones en horario completo la mayores del servicio común para atender cualquier tipo de incidencia en el recinto o en su entorno.

Alvarellos explicó que "este operativo especial terá por obxecto a regulación do tráfico e o control da seguridade viaria; a preservación da seguridade cidadá e a orde pública, así como a prevención de delitos contra a saúde pública e contra o patrimonio". "Tamén haberá un punto violeta contra a violencia machista no que se levarán a cabo labores de información, asesoramento, sensibilización e atención a posibles vítimas de agresións sexistas", añadió la alcaldesa.

Alvarellos destacó la importancia de la coordinación entre as instituciones para el buen desarrollo de una cita "que xa é referente no noroeste peninsular. A sexta edición do festival buscará ser a máis exitosa da historia en canto a cifra de asistentes, polo que reforzaremos os dispositivos de control para garantir a seguridade de todas as persoas".

El Concello pondrá buses gratis los dos días

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la celebración del Caudal Fest, que será los días 20 y 21 de septiembre en las inmediaciones del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, en el Paseo do Miño, con la participación en esta edición de Amaral, Viva Suecia, Arde Bogotá, Mikel Izal, Nil Moliner o Ladilla Rusa, entre otros.

En esta edición se espera que se superen las más de 30.000 personas de la anterior, y el Ayuntamiento de Lugo ha informado de que facilitará autobuses gratuitos cada 15 minutos desde el centro de la ciudad hasta las cercanías del recinto del Caudal Fest, tanto de ida como de vuelta, para que los asistentes acudan de forma más cómoda y segura.