La junta electoral suspende una jornada de puertas abiertas en el nuevo auditorio

La junta electoral suspendió este viernes por la noche, a petición del PSOE, una jornada de puertas abiertas en el nuevo auditorio de Lugo que la Xunta había organizado para este sábado.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda había decidido abrir las puertas del centro cultural para que los ciudadanos pudieran conocer el edificio, que da por acabado y listo para entregar al Concello, aunque este no ha aceptado aún recibirlo.

La jornada provocó las críticas de la alcaldesa, Lara Méndez, que consideró electoralista la iniciativa y la achacó a que el presidente de la Xunta no tiene nada que inaugurar tras once años de gobierno y por eso recurre a abrir un edificio que el Concello no recibe.

La Xunta no se pronunció sobre la decisión adoptada por la junta electoral, pero el Partido Popular reaccionó asegurando que el PSOE actúa por intereses electoralistas, porque no quiere que los lucenses vean que el nuevo auditorio es una realidad y que no hay motivo para seguir bloqueando la entrega del edificio y que los lucenses puedan disfrutar esa infraestructura cultural

Los populares sostienen que el gobierno local no tiene voluntad ni interés en asumir el auditorio, privando así a los ciudadanos de una infraestructura cultural de primera.

Se prolongaba así una polémica que se arrastra desde hace meses, ya que mientras la Xunta dice que el edificio está listo para abrir el Concello sigue sin recibirlo.

Durante una reciente inspección, el Concello ordenó subsanar algunas deficiencias, en cuya reparación trabajó la Xunta las últimas semanas. Política Territorial recordaba este viernes que la obra del auditorio acabó en 2016 y añadió que la instalación del equipamiento escénico necesario para su funcionamiento se completó en el primer semestre de 2019.

Méndez, en tanto, aprovechó este viernes para requerir obras pendientes de la Xunta, como la ronda este, viales del plan Paradai o el museo de la romanización en el cuartel de San Fernando.

Respecto a ese proyecto, que ya dijo que el Ayuntamiento está dispuesto a asumir en solitario, Méndez reprochó que el PP sea el primer partido que en una campaña dice que no va a invertir "absolutamente nada" en esa obra.

Los populares, en tanto, lamentaron la decisión de la junta electoral y recordaron que no era la primera vez que se organizaba una jornada de puertas abiertas en el edificio, que ya se abrió en diciembre de 2017 para que los ciudadanos pudieran conocer el edificio, si bien entonces restaba aún instalar el equipamiento escénico.