"Los murales que vi en Lugo del Julio César y la Castrexa me llegaron al alma"

Si en Lugo había ya un mural de Julio César, ahora se suma otro más que recuerda el pasado romano de la ciudad. Se trata de dos soldados romanos a caballo con la muralla de fondo. Está en la rúa Quiroga y su autor, Eusebio Nsue, vino expresamente desde su país, Guinea Ecuatorial, para hacer este trabajo en Lugo.

Es usted de Guinea Ecuatorial. ¿Lleva mucho tiempo en España?

Vine expresamente a Lugo desde Bata, en Guinea Ecuatorial, para hacer este mural en el festival Urban Cores. Conocí a hace dos años, cuando fue a hacer un mural a mi país y fue él quien me propuso venir a Lugo.

¿Qué le pareció esta ciudad?

Me sorprendió la gente, que es superamable. Siempre me preguntaban cuándo iba a acabar la obra y me decían: "¿Quieres tomar algo? Estás mucho tiempo al sol. ¿No estás cansado?". Estuve super a gusto. Descubrí también la niebla que se pone aquí por la mañana.

¿En Guinea no hay niebla?

Sí, pero esta es mucho más espesa que la de allá.

¿En qué se inspiró para hacer este mural, donde se ve a dos soldados romanos a caballo?

Son dos jinetes romanos que se preparan para ir a una batalla. Me inspiré en el Arde Lucus. No se me ocurrían ideas y unos amigos me dijeron que podía hacer algo relacionado con el pasado romano de Lugo y me pasaron fotos de la fiesta.

¿Cómo empezó a pintar paredes?

Me invitaron unos hermanos de las escuelas cristianas de Bata hace trece años y ahí comencé a hacer murales.

¿Pinta desde que era niño?

Desde que pienso, pinto cosas. De niño, cuando no tenía cuadernos pintaba en el suelo.

¿Nació pintor o le enseñaron?

Ambas cosas. Siempre aprendo de los demás.

Retratos

Es un gran retratista. ¿Cuál es la ciencia para captar con la mirada y el pincel la expresión de la cara de una persona?

Miras a una persona y ves lo que más te interesa de ella, lo que quieres captar. Esa es la manera de clavar un gesto, un movimiento o una expresión.

¿Le gusta más el blanco y negro que el color?

Me adapto a lo que me pide la gente. Me piden más retratos en blanco y negro porque los lápices de colores son más caros.

¿Una pared es el mejor lienzo?

Tienes más margen de operación pero, a la vez, es más visible.

¿Y la calle es el mejor marco?

Cuando el contenido del mural mimetiza con el entorno, sí.

¿Se puede vivir de esto?

Voy tirando con lo que pinto y las clases de dibujo que doy, pero también soy monitor de crossfit en un gimnasio.

¿Es más dibujante que pintor?

Las habilidades que desarrollé dibujando me valen para pintar.

¿Los grafitis y murales están de moda en Guinea como lo están ahora en España?

No hay tantos como aquí y no están de moda. Pero sí quiero instaurar este movimiento de hacer murales en mi país y hacer una comunidad de artistas grafiteros.

¿Qué opinión le merecieron los murales que vio en Lugo?

Son de primerísima calidad, son excelentes.

¿Cuál le gustó más?

El Julio César y la Castrexa. Ambos me llegaron al alma.