Regresaban tranquilamente a casa, después de un entrenamiento rutinario, sin imaginar que todavía les quedaba por realizar un último esprint. Tres jugadoras del Arenal Emevé de Voleibol —la extremeña Inma Lavado, la monfortina María Rodríguez Sanjurjo y la viguesa Sara Urrea— corrieron el miércoles tras un atracador cuando se daba a la fuga por el centro de la ciudad y lograron cercarlo.

El hombre entró a última hora de la tarde en el bar Petisco, en la Rúa Nova —que casualmente colabora con el Emevé—, y le dijo a la camarera que era un atraco y que le entregara todo el dinero de la caja. El chico llevaba la cabeza cubierta con una capucha y la cara prácticamente tapada con una braga, por lo que la trabajadora se asustó y se quedó sin saber muy bien como reaccionar.

Cuando lo agarramos, el chico se destapó el rostro, puso cara de sorpresa y empezó a decir: 'Yo no he hecho nada'

Sin embargo, antes de lograr su objetivo, el ladrón se dio cuenta de que había un cliente en el establecimiento que lo estaba observando todo, así que decidió abortar su plan y marcharse con las manos vacías. El chico tuvo mala suerte, ya que el hombre no dudó en salir del bar y comenzó a perseguirlo. Además, el testigo llamó al 091 y le fue indicando a los agentes el recorrido del atracador.

Los policías se movilizaron de inmediato, al mismo tiempo que el cliente corría tras el encapuchado gritando: "¡Al ladrón!, al ladrón!". Al llegar a la confluencia de Bolaño Rivadeneira con la Praza do Ferrol, las tres jugadoras escucharon los gritos y no dudaron en sumarse a la persecución.

El arrestado es un lucense de 42 años con más de una docena de antecedentes

"Al principio pensamos que era una broma, pero cuando vimos que no, empezamos a correr sin pensárnoslo para ver si podíamos ayudar", explicaron. María Rodríguez y Sara Urrea fueron las primeras en iniciar la marcha, pero Lavado acabó rebasando a sus compañeras, al cliente y al propio atracador, que se la encontró de bruces y tuvo que detenerse.

"Yo lo frené y entre todos lo rodeamos hasta que llegó la Policía. El chico intentaba marcharse, pero estaba cansadísimo de tanto correr y solo intentaba caminar. Cuando se vio rodeado", contó Lavado, "se destapó el rostro y puso cara de sorpresa al vernos. Entonces empezó a decir: 'Yo no he hecho nada', 'yo no robé nada'".

Finalmente, la Policía Nacional acudió al lugar en el que las jugadoras pusieron fin a la fuga del atracador —en la zona del antiguo cuartel de San Fernando— y detuvo al hombre por un delito de robo con violencia. El arrestado es un lucense de 42 años con más de una docena de antecedentes.