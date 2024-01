Perfil | Una jugadora sin miedo a órdagos

El equipo de mus en el que juega Lara Méndez (Suiza, 1972) se proclamó campeón de la última liga local. El mus es el juego de envite por excelencia porque es el más completo: un buen jugador debe reunir las dosis precisas de arrojo y de prudencia; capacidad para observar el entorno y aprender del rival; templanza para saber elegir el momento y la apuesta justa; serenidad para detectar cuándo retirarte o cuándo subir la apuesta, y compenetración con tu pareja de juego.

Pero es, sobre todo, el juego en el que el jugador mejor puede demostrar su calidad cuando el reparto de cartas iguala el factor azar, cuando el momento decisivo se reduce a mirar a los ojos de tu oponente y mentirle, cara a cara, a un metro de distancia.

Son todas ellas habilidades muy rentables para la política, un juego en el que Lara Méndez ha demostrado, al principio para sorpresa de muchos y ahora para sorpresa de nadie, tanta destreza como en el mus.

"Mi madre me enseñó la importancia de oír, ver y callar. Y luego actúo, por detrás o por delante. También sé levantar la voz cuando debo", resumía ella cuando todavía era poco más que una apuesta que el PSdeG provincial había hecho para la vicepresidencia de la Diputación, la primera mujer que ocupó el puesto.

Aún no había terminado la primera década del siglo y la había nombrado José Ramón Gómez Besteiro, aunque entonces decían que sus parejas de mus dentro del partido eran los influyentes Luis Ángel Lago Lage y Melchor Roel, quienes se fijaron en ella cuando era portavoz de la oposición en Cervo y la mandaron a "estudiar" a la capital.

De Suiza a la inmigración interior

Tenía poco más de 30 años y aceptó el envite, no era su primera vez. Con cuatro años, sus padres, una pareja de larga tradición socialista que había emigrado a Suiza, la enviaron a San Cibrao para que la criaran sus abuelos, con quienes ya estaban sus hermanos. Luego fueron sus abuelos quienes, con diez años, la enviaron a pulir su educación como interna en el colegio de monjas de Ribadeo. Y acabó en la ciudad en la que por fin dejó sentirse una exiliada, Lugo, donde acabó el instituto y luego estudió ingeniería agrícola. "Elegí la carrera", recuerda convertida en milagrosista militante, "en función de lo que podía estudiar aquí, no me quería ir".

Integrada desde muy pronto en los movimientos asociativos y de cultura tradicional, todavía tuvo otro año en la inmigración interna, como comercial de abonos y asesora técnica por toda Galicia y parte de Asturias. La que alguna vez fue una joven sin raíces ya no prendía lejos de su tierra: "Pasé mucha soledad. Comer sola, dormir sola, cenar sola... Una vez me desperté en una habitación de hotel y no sabía dónde estaba, tardé como diez minutos en situarme, y me di cuenta de que no quería eso. Yo necesitaba hablar con gente, tomar una caña con los amigos...", cuenta con esa expresión de gravedad que le asoma en el rostro cuando la mirada se le oscurece, con los ojos un poco entrecerrados y la cabeza ligeramente ladeada.

La Diputación, de destino a lugar de paso

En Lugo, en la Diputación Provincial encontró además la pareja perfecta para seguir perfeccionando sus habilidades en el mus de la política, Besteiro, un dúo que unos pocos años después pasaría a encarnar el nuevo rostro del socialismo lucense. Y eso que ambos se llevaron un susto gordo: una investigación sobre irregularidades en Castro de Rei la llevó a los calabozos de comisaría. Fueron solo unas horas de detención y algunos meses de imputación hasta que las pruebas demostraron que Lara Méndez no había tenido participación alguna. Lo de su compañero fue más duro y muchísimo más largo, pero ambos están de nuevo sentados a la mesa de juego, haciéndose señas para desorientar a los rivales.

Tras ser la primera mujer vicepresidenta de la Diputación, todo apuntaba que también podría ser la primera presidenta cuando su nombre apareció en el número dos al Concello de Lugo en la lista de José López Orozco en 2015. Pero los problemas de este con la Justicia obligaron al partido a pedirle que diera un paso atrás para conservar la alcaldía con el apoyo de otros grupos progresistas. Pasó, entonces, a convertirse en la primera alcaldesa de la capital.

La alcaldía, un puesto desde el que crecer

Fue un mandato complicado, por su propia inexperiencia al mando que a veces transmitía inseguridad y la herencia envenenada que le dejó su predecesor, sobre todo a nivel de personal y funcionamiento interno de la institución. Superó, sin embargo, la prueba, y cuatro años después sumo ocho concejales que le permitieron volver a ser alcaldesa, esta vez con el BNG como socio de gobierno y con un equipo y un proyecto propio.

A aquel proyecto lo llamó Vancouver, con la aspiración de convertir Lugo en la capital de las sostenibilidad y la economía verde que representaba la ciudad canadiense. No parece que el ciudadano lucense acabara de entender la jugada y algunos de los proyectos que convirtió en símbolos, como el carril bici, el edificio Impulso Verde o las caldas, pero sí se valoró la actuación de su gobierno durante la tremenda crisis sanitaria, económica y social del covid-19.

Con el tiempo se forjó un estilo propio

Casada y con una hija, también ella fue poco a poco cambiando: mantuvo su facilidad para las relaciones personales con los votantes e incluso la potenció, a la vez que su estilo pasó del de aquella apocada e inexperta mujer de las primeras veces a la figura empoderada, omnipresente, segura de sí misma y muchas veces belicosa que es en estos momentos. Seguro que la tremenda oposición que los concejales del PP desarrollaron en estos mandatos la ayudó en ello, la endureció.

Ganó en capacidad comunicativa hasta el punto de que muchas veces se gusta tanto que le cuesta cerrar el discurso, cambió incluso su imagen personal y manera de vestir para dotarla de un toque de elegancia y menos funcionarial y se lanzó a conquistar espacios fuera de la ciudad, tanto en foros nacionales e internacionales relacionados con su mantra, el de la sostenibilidad y la economía verde, como dentro del PSdeG, donde ya es una referencia principal como símbolo de un poder municipal más leal con el partido que el populista Abel Caballero.

Por todo ello, el paso que ahora da, aceptando el órdago de las próximas elecciones autonómicas, no deja de ser consecuente. Arrojo no le falta, pero habrá que ver si ha sabido observar el entorno y elegir el momento y la apuesta justa, o va de farol.

De entrada, puede haber dos problemas: el primero, que ningún buen jugador de mus se cree solo bueno, cada uno se considera el mejor; el segundo, que en el juego de electoral, como en el mus, muchas veces no alcanza con llevar la mejor jugada, para ganar es necesario además estar de mano.