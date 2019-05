Tal y como informó este medio hace algunas fechas, la conocida como jueza del tarot, María Jesús García, ha decidido engrosar su peculiar currículum al convertirse en una de las aspirantes a aparecer en el programa First Dates que presenta Carlos Sobera y en el que los participantes buscan el amor en un formato de citas a ciegas.

La novedad en esta ocasión tiene que ver con la difusión del vídeo que la propia magistrada utilizó para presentarse al espacio de la cadena de televisión Cuatro.

En las imágenes, que han ido llegando a cientos de lucenses en las últimas horas, María Jesús García asegura que aparenta "muchos menos" años de los 56 que marcan su DNI y deja claro el tipo de hombre que quiere encontrar en el programa.

Esto es lo que dice en el vídeo

"Hola, me llamo María y estoy buscando el amor en 'los First Dates' (sic). Tengo 56 años pero, como veréis, represento mucho menos y por eso quiero a un hombre más joven o, aunque sea como yo, pero que se conserve muy bien. De todas formas, también me importa el interior. Prefiero que comparta mis aficiones, sobre todo el deporte, los animales y el mundo esotérico. Un saludo"