María Jesús Pérez García, más conocida como la jueza del tarot, ha sido sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con dos meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones por una falta muy grave.

El castigo se debe a que durante su actuación como jueza de Vigilancia Penitenciaria en Lugo concedió indultos parciales a al menos tres presos, una potestad reservada por ley en España solo al Consejo de Ministros.

Cuando sea firme –tiene que recibir notificación oficial y después se abre plazo para que presente recurso–, la magistrada habrá de cumplir la sanción ya en su nuevo destino, como responsable del juzgado de violencia de género de A Coruña, a donde se trasladó después de que el mismo CGPJ decidiera no sancionarla por la actividad como echadora de cartas que desarrolló mientras trabajaba en Lugo, pese a las pruebas aportadas por este diario.

También fue El Progreso el que informó sobre la anomalía que se estaba produciendo con los indultos. Se trata de conmutaciones parciales de penas que algunos reclusos pueden solicitar cuando se cumplen determinadas condiciones. En esos casos, la solicitud se tramita a través de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuyo único papel es decidir si se cumplen las condiciones y tramitar la solicitud ante el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la jueza María Jesús García concedió directamente los indultos, hasta en tres ocasiones.

No obstante, fue la Fiscalía de Lugo la que actuó como filtro para que el despropósito no se consumara. En dos de los casos, presentó recurso contra las decisiones de la jueza ante la Audiencia Provincial, que anuló sus autos. En otro caso, la Fiscalía informó directamente a la jueza por si no era consciente de su error, sin demasiado éxito. Finalmente, la Fiscalía lucense dio traslado de lo sucedido al fiscal jefe de Galicia y este, al CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial.

IGNORANCIA INEXCUSABLE. El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General abrió un expediente, que finalizó con una propuesta de sanción por falta muy grave, la de mayor gradación que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones. Según el expediente, su manera de proceder se encuadra en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales".

Ahora, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la propuesta de sanción del Promotor y ha dictado dos meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones. Esta decisión puede ser recurrida ante el pleno del Consejo.

No es la primera vez que María Jesús García es sancionada. Anteriormente fue multada por unas declaraciones públicas contra la ley de violencia de género precisamente cuando estaba al frente del juzgado especializado en esta materia en Santander.

Posteriormente, estando en un juzgado de instrucción madrileño, se negó a acudir a la toma de declaración de un detenido, al parecer alegando que estaba en el gimnasio. Esta vez la suspensión fue de casi un año, que tuvo que cumplir mientras estaba destinada en Canarias. Durante ese periodo se volvió a enfrentar a otro expediente disciplinario, ya que actuaba como stripper en un local. No se le pudo sancionar porque ella aseguró que lo hacía por afición en un local que era propiedad de un amigo y no se pudo demostrar que cobrara por ello.

Exactamente lo mismo, no poder demostrar que cobraba, pasó con el expediente abierto por leer las cartas del tarot. En esa ocasión, la comisión disciplinaria decidió por cuatro votos contra tres que no se podían usar como prueba las imágenes aportadas por este diario en la que se veía como ejercía de tarotista en su propia casa.

También está pendiente de confirmar su presencia en el programa de Cuatro First Dates, un reality de citas a ciegas al que envió un vídeo de presentación. La grabación de su programa estaba prevista antes del verano, pero ella lo retrasó por un problema personal. Todavía no se ha grabado.

Varela Agrelo recuerda que todos los servidores públicos están sometidos a un régimen disciplinario

El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, recordó este jueves que “todos los servidores públicos” están “sometidos a un régimen disciplinario”, en relación con la sanción de dos meses de suspensión a la magistrada María Jesús García Pérez por la tramitación de expedientes de indulto a presos.



En declaraciones a Efe, Varela Agrelo afirmó que “en este caso se ha considerado por parte de los órganos competentes aplicar una sanción” y, por lo tanto, no hay “nada más que decir”.

Dijo que hay "respetar la decisión" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “nos guste o no nos guste”.