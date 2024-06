La jueza Pilar de Lara ve desde la distancia el cierre de sus operaciones estrella

"Bienvenidos a la Justicia 'papel cero' o de como es un milagro que se mueva algún papel". Si se le echa un ojo a su cuenta de Facebook, se ve rápidamente como Pilar de Lara tolera muy mal tener que llamar cada poco a los servicios informáticos porque el programa del juzgado no funciona y le provoca "sudores fríos", que se maltrate a los animales o que se siga viendo la prostitución como "el oficio más antiguo del mundo, cuando la profesión más antigua es mirar hacia otro lado, hacer la vista gorda, porque no viendo, no escuchando, no queriendo saber, es más fácil excusar nuestra complicidad en la explotación y no sentirnos culpables".

Ella no habla, solo en foros relacionados con los temas que la apasionan, pero es fácil imaginársela estos días, con una sonrisa agridulce, acariciando un gatito (o en este caso su maltrecho perro Rufo) mientras ve como los acusados en las piezas principales de Pokemon y Carioca, sus causas estrella, confiesan sus delitos y aceptan las penas acordadas con la Fiscalía. Que ella fuese suspendida y sancionada por el CGPJ confirmó los graves errores en la instrucción, pero las confesiones de los principales acusados también corroboran que sí, efectivamente, había materia para llevarlos a juicio.

Investigó desde Ponferrada robos a lavanderías de Lugo

De Lara sigue tocando la guitarra para dejar atrás los problemas informáticos, y los otros, del juzgado. Y lo hace aún a pesar de los dolores de espalda que sufre desde que sufrió un accidente de tráfico cuando volvía de una autopsia hace unos meses, según publica El País. En estos cuatro años, desarticuló una red de asaltos a 26 lavanderías, alguna de ellas en Lugo, investigó un homicidio e hizo dimitir al alcalde popular de la localidad berciana de Cabañas Raras, Juan Marcos López, condenado por prevaricación. Todo ello muy lejos del alcance de las macrocausas que desarrolló en Lugo y que ahora dan sus últimos coletazos: están cerrados ya los casos Pulpo y el Garañón, recién celebradas con conformidad Carioca y Pokemon, y aún pendiente la Cóndor.

Foto de perfil de Pilar de Lara en Facebook. AEP

"Estoy de esta Red social y de todas hasta los mismos... Ahora anunciar un curso sobre empatía animal con la foto de un perrito sonriente, en una Universidad es material violento. Y me amenazan con cerrarme la cuenta". Es su último post, hace 15 días, en Facebook, lo que da una idea de que no perdió ni un punto de su garra y arrojo. Sus aportaciones al mundo de internet giran alrededor de los animales, pero también mucho sobre la prostitución.

El pasado febrero, la magistrada era entrevistada en la web Feminicidio.net por Nuria Coronado, a la que hacía reflexiones sobre lo que la marcaron sus investigaciones: "El lobby proxeneta maneja información muy comprometedora sobre los puteros, que los hay en todas las esferas y profesiones, ya que los burdeles son esos sitios donde los hombres confraternizan, cierran contratos, celebran adjudicaciones de obras o hacen despedidas de soltero".

Estreno de la obra teatral 'Aquí no pasa nada'

Y todo ello viene a raíz de la obra teatral que se estrenó recientemente, Aquí no pasa nada, dirigida por el lucense afincado en Madrid Moisés Mato, inspirada en la operación Carioca. "Potente, impactante, emocionante... No te dejará indiferente. Gracias por contar esa parte de verdad incómoda y de hacerlo de esa forma tan empática y respetuosa con las víctimas", dice Pilar de Lara, que bien podría ser la guionista in pectore de la obra de la compañía Sin Papeles.

El portazo que De Lara dio a Lugo no fue total. Cada cierto tiempo regresa para ver a sus amigos, un grupo de varios abogados y abogadas de la que era inseparable durante su estancia en la capital lucense.

Suele hacerlo además con su marido, que en su día tuvo un cargo en el PP y que sufrió en silencio lo que es estar al lado de un jueza con la dimensión mediática de Pilar de Lara. Ambos, por cierto, demostraron gran sentido del humor durante la pandemia (período que coincidió en parte con la sanción de siete meses que debió cumplir la magistrada) haciendo versiones de canciones, disfrazados con gracejo como el Dúo Estático, que colgaban en Youtube. Una de ellas del dúo Pimpinela, Olvídame y pega la vuelta, que ambos disfrutaron hace dos años en un concierto en Madrid, como da cuenta también en su Facebook.

¿Cómo voy a reducir al mínimo las investigaciones y mirar para otro lado?

La primera jueza que alejó a un perro de sus dueños

De Lara, que tiene en la actualidad 56 años, casi nunca dice no a ciertas causas que la apasionan. Antes de irse, participó en Foro Lucense, de El Progreso, para hablar de las penas por maltrato animal. No en vano, fue la primera jueza de España que decretó una orden de alejamiento para proteger a la perra Katalina de sus propietarios, después de que la hubiesen arrojado por una ventana. La última foto publicada de ella fue en congreso en Madrid sobre el síndrome Wolf-Hirschhorn, un trastorno del desarrollo caracterizado por rasgos craneofaciales típicos, retraso en el crecimiento pre y postnatal. Incapacitación y curatela. Nueva Normativa y Aplicación práctica, así se llamaba la ponencia de la titular del juzgado número 3 de Ponferrada.

Sus detractores, a los que tuvo bajo su yugo, dicen sarcásticamente que tiene más consideración por los animales que por las personas. Políticos de renombre, empresarios y otras personas anónimas pasaron años imputados, muchas veces sin que se moviera ni un papel en meses, dentro de esas macrocausas que se eternizaron. "Cómo voy a reducir al mínimo las investigaciones y mirar para otro lado... si tengo materia para continuar", dijo un día fuera de micrófonos. A lo que el Tribunal Supremo respondió contundente: "Los hechos son de una gravedad extraordinaria, pues acreditan una desatención continuada durante un largo periodo de tiempo. El juzgado número 1 era un caos, con retrasos injustificados y periodos de inacción".

Hoy se publica que la grúa de Lugo funcionó siete años con un contrato corrupto y actualmente Liñares está en la cárcel. Hace dos semanas se confirmó, gracias a su confesión, la connivencia de las fuerzas del orden y los proxenetas, con García Adán también preso desde hace más de diez años. El Garañón cayó bajo la piqueta. Ahora, con cuatro años y medio de distancia, De Lara vive desde su destierro ponferradino el final de todo aquello que ella inició, pero sin opinar.