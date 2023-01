Una jueza ordena al Concello readmitir por segunda vez a cuatro trabajadoras

La magistrada del juzgado de los Social 1 de Lugo ha vuelto a dar la razón a cuatro trabajadoras del anterior servicio 010 del Concello y ha ordenado a este su readmisión. Es la segunda vez, después de que el Concello intentara esquivar una sentencia previa de readmisión.

La jueza recuerda en su sentencia que ese mismo juzgado ya había considerado ilegales los despidos de estas trabajadoras, al entender que se había producido una cesión ilegal entre el Concello y la empresa Balidea. En dicho fallo obligaba al Concello a la readmisión, además de al pago de los salarios atrasados.

Las trabajadoras optaron entonces por ser readmitidas en el Concello en lugar de ser indemnizadas. El gobierno local procedió entonces a su admisión, pero las dio de alta el 30 de marzo de 2022 e inmediatamente, el mismo día, procedió a extinguir sus contratos por causas económicas.

El abogado municipal argumentó en el juicio que sí se produjo la readmisión, pero que es precisa la prestación de servicios para el despido, en especial porque "no dispone del servicio 010 y no puede darles ocupación ni puestos, los cuales tampoco figuran en la relación de puestos de trabajo".

En medio de todo el engorro se sitúa además el hecho de que las cuatro demandantes pasaran a trabajar para la empresa que pasó a dar el servicio, Abante, y que esta renunciara a la adjudicación de la noche a la mañana en marzo de 2022, cuando dejó de prestarse el servicio de llamadas de información pública 010.

No puede sostenerse que no se les dé ocupación por ser un servicio muy costoso, pero paralelamente se contrate con urgencia a otra empresa para la prestación del servicio"

Analizando estas circunstancia, la jueza María del Carmén Rodríguez sentencia que la readmisión sí fue irregular y responsabilidad total del Concello, ya que el primer despido había sido declarado improcedente no por defectos de forma, sino por cesión ilegal.

Además, argumenta que el Concello no ha probado la imposibilidad de darles ocupación: "La dotación de medios", indica, "es una cuestión política que depende de acuerdos en el seno de la alcaldía y no puede sostenerse que no se les dé ocupación por ser un servicio muy costoso, pero paralelamente se contrate con urgencia a otra empresa para la prestación del servicio".