La jueza estudia cuándo interrogar a la víctima de la caída desde el adarve

La joven de 23 años que resultó herida de gravedad tras sufrir una caída de más de diez metros desde el adarve de la muralla sigue ingresada en el Hula, aunque en planta una vez que pudo ser operada de sus múltiples facturas y pudo abandonar la Uci. Sin embargo, la jueza que instruye el caso, Sandra Piñeiro, aún no ha determinado cuándo y en qué condiciones se podrá efectuar la toma de declaración de la víctima, un acto que se considera clave para poder completar las investigaciones sobre los sucedido.

De hecho, la Policía Nacional ya da por finalizada su investigación, pendiente de que el juzgado instructor le reclame nuevas actuaciones. Estas se decidirán una vez que la joven pueda dar su testimonio más completo sobre lo que pudo suceder en la madrugada del domingo 31 de octubre. La jueza podría, una vez consultado con los médicos, determinar que una comisión judicial se desplace hasta el Hula para hablar con la chica, o bien esperar a que esta sea dada de alta y recibir su testimonio en su domicilio o en el juzgado si puede desplazarse.

CONTROL DEL SOSPECHOSO. Mientras, se mantiene el control judicial sobre el hombre que fue detenido acusado de empujar a la chica desde el adarve, en un episodio que la familia de la joven achacó a una posible reacción homófoba ante su condición de transexual. Fue la misma víctima la que apuntó al detenido como el culpable de empujarla, en una primera y urgente conversación con la Policía Nacional cuando fue trasladada al Urgencias.

No obstante, el sospechoso, un joven de origen rumano de 24 años, negó haber empujado a la mujer, a la que conoció esa misma noche mientras ambos estaban de copas e insistió en que no llegó a subir al adarve de la muralla con ella, ni vio cómo caía ni sabía que era transexual.

El hombre fue puesto en libertad con cargos, acusado de los delitos de tentativa de homicidio y omisión del deber de prestar socorro, y medidas cautelares: firmar en el juzgado cada semana y mantenerse alejado de la víctima.

Reproche de Si, Hai Saída a grupos LGTBI+

La asociación de defensa a las mujeres maltratadas Si, Hai Saída hizo público un comunicado en el que reprocha a los colectivos LGTBI+, convocantes de la movilización del pasado viernes contra la supuesta agresión de carácter transfobo, la "falta da máis elemental prudencia" por no esperar a las investigaciones policiales y judiciales para saber qué ha pasado realmente.



Lucha feminista

Además, tras condenar sin paliativos cualquier acto de violencia, rechazan que el "discurso de odio" que esos grupos denunciaron esté generalizado en Lugo y echan en cara a los colectivos LGTBI+ que traten de decidir "quen é feminista e quen non, en base ao seu particular baremo".