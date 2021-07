Manuel Juan V.C. tiene ahora 55 años, 27 más que cuando unos atracadores entraron en el establecimiento de Cash Récord de O Ceao y asesinaron de tres disparos a los dos empleados que quedaban haciendo caja: María Elena López Rodríguez y Esteban Carballedo Teijeiro. Eran las ocho de la tarde del sábado 30 de abril de 1994. El próximo martes 13 de julio, a las 10.30 horas, tendrá que regresar a Lugo para declarar en calidad de procesado por aquellos hechos.

La jueza Carmen López decidió dictar auto de procesamiento contra Manuel Juan V.C. –principal sospechoso del crimen desde el primer momento, único imputado a lo largo de estos 27 años de instrucción y única persona sobre la que todavía no han prescrito los hechos– en una decisión que no es sino el primer paso para cerrar definitivamente esta instrucción, bien con su archivo irremediable o bien con un juicio oral, si la Fiscalía o las partes entienden que hay suficientes pruebas contra el investigado.

Un testigo y posible cómplice, ya fallecido, afirmó que Manuel Juan le propuso realizar el atraco con él y lo llevó allí

De entrada, el auto de procesamiento de la jueza no recoge ninguna novedad. En su argumentario, reúne indicios de tres casos sin esclarecer que ya están en el sumario desde hace lustros. Se trata del robo y doble asesinato del Cash Récord, de un asalto muy similar ocurrido un año y medio antes en un Cash Miño y de una detención por amenazas con armas de fuego en la que estuvo implicado el sospechoso ocho meses antes en Foz. Además, aunque de manera más colateral, se alude también a la muerte de un balazo en la cabeza de un hombre, cuyo cadáver apareció cerca del cementerio de Outeiro de Rei, también sin resolver a día de hoy.

Así la jueza resume en su auto los "indicios que vinculan a Manuel Juan V.C. con estos hechos":

Existe una similitud entre los atracos a Cash Miño y Cash Récord , ya que el día de la comisión de ambos hechos era el último día laborable, coincidiendo con la hora de cierre y recuento de la caja, utilizando en ambos casos un arma de fuego, siendo los autores perfectos conocedores de la rutina y horarios de ambos establecimientos.



, ya que el día de la comisión de ambos hechos era el último día laborable, coincidiendo con la hora de cierre y recuento de la caja, utilizando en ambos casos un arma de fuego, siendo los autores perfectos conocedores de la rutina y horarios de ambos establecimientos. Manuel Juan V.C. era cliente de ambos establecimientos y, en ambos casos, en fechas próximas a los asaltos, altera la rutina de compra que venía haciendo, coincidiendo esa alteración con el día de la semana en que finalmente se cometen los hechos.



y, en ambos casos, en fechas próximas a los asaltos, altera la rutina de compra que venía haciendo, coincidiendo esa alteración con el día de la semana en que finalmente se cometen los hechos. En Cash Miño intervinieron dos varones: el más alto portaba una pistola y el más bajo un revólver. En la entrada y registro que se practicó el 20 de octubre de 1999 en el domicilio del procesado se intervino una funda de revólver, el cual nunca apareció. Asimismo, en este atestado consta que el más alto le dijo al de menor estatura "Vamos rápido, Manolo", lo que puede corresponderse con la identidad de Manuel Juan.



en el domicilio del procesado se intervino una funda de revólver, el cual nunca apareció. Asimismo, en este atestado consta que el más alto le dijo al de menor estatura "Vamos rápido, Manolo", lo que puede corresponderse con la identidad de Manuel Juan. Conocía a los dos fallecidos, ya que era cliente –los investigadores dan por seguro que el asaltante conocía a los empleados y por eso le abrieron la puerta–.



Un conocido y posible cómplice (ya fallecido) declaró que el procesado le había ofrecido unos dos meses antes de los hechos cometer un atraco en el mismo lugar y Manuel Juan le había llevado hasta allí en un vehículo Chrysler 150 de color marrón claro llegando a poner en su mano una pistola de 9 mm. Parabellum y le dijo que cometer ese atraco iba a ser realmente fácil ya que conocía el funcionamiento al haber únicamente dos personas: la cajera y un reponedor.



llegando a poner en su mano una y le dijo que cometer ese atraco iba a ser realmente fácil ya que conocía el funcionamiento al haber únicamente dos personas: la cajera y un reponedor. Otro posible cómplice, cuñado del anterior, aseguró que a comienzos del mes de septiembre de 1994 observó que Manuel Juan portaba en el lado derecho de su cuerpo una pistola Star 9 mm. Parabellum, y que además le enseñó otra de la misma clase pero de mayor peso y una caja de 25 balas.



Un testigo declaró que un día iba en coche con el anterior posible cómplice y una mujer y le comentaron que tenían que deshacerse de una pistola, que era "la pistola del Cash Récord", y que la escondieron en un monte en Vilalba.



Otro testigo manifiesta que el día de los hechos recuerda haber visto un Ford Fiesta gris oscuro con matrícula de Coruña estacionado a la salida de la rotonda sita a unos 100 metros del Cash Récord y que a su lado había una mujer y dos hombres. Uno de ellos, según afirmó tras ver unas fotos, se parecía al procesado.



gris oscuro con matrícula de Coruña estacionado a la salida de la rotonda sita a unos 100 metros del Cash Récord y que a su lado había una mujer y dos hombres. Uno de ellos, según afirmó tras ver unas fotos, se parecía al procesado. Fue detenido en un local de Foz el 18 de agosto de 1993 mientras supuestamente amenazaba de muerte a un proveedor de tabaco de contrabando. Llevaba una pistola Star BM 9 mm parabellum y otra Star 380 9 mm corto.

María Elena López: madre de dos hijos que regresó de Venezuela

Tenía 32 años cuando dos disparos a bocajarro terminaron con su vida aquel 30 de abril de 1994. María Elena López Rodríguez, que había estudiado Farmacia en Venezuela, donde sus padres emigraron, se había casado allí con un hombre también hijo de gallegos. En algún momento de la investigación este apareció señalado como posible cómplice. Con él tuvo dos hijos, que en el momento del suceso tenían 4 y seis años. Fue su hermana Isabel la que se hizo cargo de los niños desde entonces y mantuvo vivo el caso.

Esteban Carballedo: un joven discreto de una sencilla familia de Pol

Esteban Carballedo Teijeiro era un joven discreto y trabajador, hijo de una familia de la parroquia de Suegos, en Pol. Tenía solo 26 años cuando una bala le atravesó la cabeza entrándole por la zona de la boca. Le dispararon otra, pero fue a dar contra un bote de los que se encontraban en los estantes. Probablemente lo habría repuesto él mismo. Su muerte fue también el principio del fin para su madre, que no logró salir de la depresión en la que se sumió. Su cuñada, Beni Sánchez, sostiene su memoria y su lucha.

La defensa recurrirá el auto y la fianza de 407.000 euros

La abogada Ana González de la Torre se encarga de la defensa de Manuel Juan V.C. Esta letrada adelantó que presentará un recurso contra el auto de procesamiento al no estar de acuerdo en varios puntos del mismo, entre otros el que exige al procesado que deposite un fianza de 407.000 euros.



QUIERE DECLARAR. No obstante, la abogada también señaló que la intención de su cliente es presentarse a la declaración indagatoria señalada para el próximo 13 de julio, en la que defenderá una vez más su inocencia y con la que pretende que se de definitivamente carpetazo a estas acusaciones. Y más teniendo en cuenta, señaló, que el nuevo auto judicial no aporta ni una sola novedad ni prueba que no estuviera ya desde hace tiempo en el sumario.



RESIDE EN BURGOS. El procesado sigue residiendo en Burgos, donde se trasladó poco después de dejar Lugo y de salir de prisión, donde estuvo por otros hechos