La vista oral de la causa de la Ora, una de las más de treinta piezas en las que se dividió la operación Pokemon, solo contará en el banquillo con cuatro del más de un centenar de investigados que llegó a haber. Joaquín Brage, magistrado del juzgado de instrucción 1, acaba de emitir el auto que pone fin a esta investigación. En consonancia con lo escrito presentado previamente por la Fiscalía, decreta el archivo de las acusaciones para el exalcalde de Lugo José López Orozco y para otras ocho personas que mantenían su imputación, todas ellas funcionarias/os del Concello y empleadas/os de Vendex.

Son precisamente el presidente del grupo Vendex, adjudicatario del servicio de aparcamiento regulado en Lugo, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, y su representante en Galicia, José María Tutor, los que encabezan la corta lista de investigados que el juez propone juzgar. La completan dos clásicos: el exconcejal y expresidente de la CHMS Francisco Fernández Liñares y el ordenanza municipal y delegado de una empresa de la Ora Javier Manuel Reguera, considerado uno de los testaferros o socios de Liñares en sus presuntas corruptelas. Los delitos por los que se propone su procesamiento son de cohecho pasivo y activo e integración de grupo criminal, si bien descarta el tráfico de influencias.



El magistrado calcula que la trama obtuvo un beneficio ilícito de 13,6 millones tras amañar el concurso de adjudicación del servicio

Gracias a los sobornos de Vendex a Liñares y Reguera, asegura el juez en su auto, "el presunto fraude que se ha descrito habría podido permitir un beneficio ilícito estimado de 13.600.000 euros".

Joaquín Brage afirma que "los hechos con apariencia delictiva versarían, en apretada síntesis, sobre la actuación concertada de los cuatro investigados a fin de amañar el concurso de la Ora de Lugo, en el año 2008, a fin de su adjudicación fraudulenta, contraria a la legalidad y al principio de libre competencia, prescindiendo del mejor postor para la administración, a Vendex, y más concretamente a su filial Doal, y el soborno pagado como contraprestación por lo anterior".

Esas "mordidas" consistirían en envíos trimestrales desde la oficinas de Vendex en Madrid de unos 3.000 euros cada tres meses, hasta completar al menos 12 envíos. Llegaban ocultos en las páginas de un periódico deportivo y se referían al dinero como "la pintura, los botes de pintura, el convenio o la prensa deportiva".

Llama la atención que el juez, pese a reconocer el papel del exconcejal en la trama, añade que "pese a la investigación exhaustiva desarrollada, no existen indicios de que Liñares hubiera ejercido algún tipo de presión moral o influencia sobre funcionarios del Ayuntamiento de Lugo para cumplir el objetivo buscado".

Tampoco encuentra pruebas de delito, en este caso para sobreseer las acusaciones, en ninguno de los otros funcionarios de Lugo y empleados de Vendex investigados. Ni, en especial, sobre Orozco: "No hay indicios de su colaboración a cambio de dinero más allá de la interpretación de los agentes intervinientes en las escuchas de ciertas referencias. Ni, pese a la amplísima investigación patrimonial llevada a cabo respecto del mismo y su entorno familiar más próximo (esposa e hijas), se detectaron incrementos de patrimonio que pudieran reflejar el cobro de algún tipo de mordida". En particular, añade, "no se constató entrega controlada de dinero al investigado, y que esta tuviera lugar a través de Liñares, lo que sería otra suposición más".

Orozco: "A longa noite de pedra xa pasou"

José López Orozco recordaba este jueves, visiblemente "satisfecho" y "contento" por la noticia de su desimputación, que este era el último de los diez casos judiciales en los que se ha visto inmerso en estos años, una situación que incluso le obligó a renunciar a la alcadía pese a haber ganado sus últimas elecciones. "A longa noite de pedra xa pasou", declaraba aliviado.



MEJOR "O PAPELIÑO". El exalcalde de Lugo reconoció que ya esperaba esta noticia después de que la propia Fiscalía hubiera recomendado su desimputación al juez, "porque é raro que o xuíz de instrución dixera o contrario có fiscal", pero aseguraba que "unha cousa é contar con ela e outra ter o papeliño".



PUESTO DE TRABAJO. El juez también analiza en su auto las posibles acusaciones contra Orozco por haber intercedido por una conocida ante Tutor para que fuera contratada por Vendex. "Se trata de una recomendación que, fuera del Derecho Penal o por profanos en Derecho, puede considerarse una influencia, pero que no lo es jurídico-penalmente", acuerda el juez, tras descartar que Orozco ejerciera presión