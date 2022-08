Un grupo de amigos jugando con un perro de madrugada movilizó a la Policía Local, ya que los ladridos del animal despertaron al vecindario. La intervención tuvo lugar en la noche del miércoles al jueves, sobre la 1.50 horas, cuando un residente de la Rúa Luis Seoane llamó a la Sala del 092 para denunciar que los vecinos de la zona no podían conciliar el sueño por los constantes ladridos de un perro que se encontraba en la vía pública.

Tras recibir el aviso, una patrulla se trasladó hasta el lugar y comprobó que el vecino no exageraba, ya que los ladridos del animal se podían escuchar en toda la calle. Los policías se acercaron al grupo de personas que se encontraban con el can y procedieron a la identificación de la persona que lo tenía a su cargo. Además, identificaron al animal para comprobar si tenía toda la documentación en regla. Los agentes recogieron también los datos de la propietaria del perro, que en ese momento no se encontraba presente.

Tal y como explicó el portavoz del cuerpo, el joven que llevaba el perro manifestó que los ladridos se debían a que las demás personas del grupo jugaban con él. Tras la intervención policial, la pandilla se disolvió y cesaron las molestias.

PELEA. La Sala del 092 recibió también la misma noche la llamada de un vecino de la Rúa Saúde por una fuerte discusión de pareja en un domicilio. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con los moradores y ambos aseguraron que habían estado discutiendo un buen rato "por temas económicos", pero que no había pasado de ser una simple discusión y que no se había registrado ningún tipo de agresión por parte de ninguno de los implicados.

"De este modo, ante la falta de indicios de violencia física y la negativa de ambos miembros de la pareja a denunciar ningún hecho, los policías se ausentaron del lugar", aclaró el portavoz del cuerpo.