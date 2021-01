Juan Vidal-Pardo: "El BNG presume de realizar una consulta popular en Rafael de Vega que no ha existido"

El concejal de Cs Lugo, Juan Vidal-Pardo, censuró la intención del BNG de adjudicarse la autoría de una consulta popular entre los vecinos y vecinas de Rafael de Vega sobre la peatonalización de esta vía. "La consulta de la que presume Rubén Arroxo y sus concejales en los medios de comunicación no ha sido organizada por el Concello, como así han tenido que reconocer el propio Arroxo formalmente a nuestro grupo tras ser consultado al respecto", señaló.

El concejal de Cs considera cuanto menos peligroso el intento de adjudicarse una consulta que no fue tal. "Han tergiversado con la intención de alardear de un talante democrático y de una intención de participación ciudadana que no es real en un claro engaño ante la ciudadanía", declaró el edil.

Vidal-Pardo aseguró que se filtraron y publicaron datos muy precisos sobre esta supuesta consulta popular, pero sin embargo el Concello de Lugo no tiene constancia de "absolutamente nada". Por ello, indica, "la decisión de peatonalizar esta calle, de lo que, por cierto, Cs fue quien propuso su estudio, no puede responder al dictamen de una consulta popular del que se desconoce el resultado".

Vidal-Pardo asegura que la consulta "no ha contado ni con la participación vecinal ni con las garantías procesales necesarias para ser considerada como tal"

"Las consultas populares están regladas por ley y en este caso no se ha cumplido absolutamente con ninguno de los requisitos para ser considerada como tal. Se desconoce el promotor de dicha consulta, que pensábamos que era el Concello; no se identifica a las comunidades que supuestamente organizaron la consulta; los vecinos y vecinas no han sido informados de dicha consulta en tiempo y forma, como así han denunciado numerosos propietarios; se desconoce los resultados y se desconoce la participación; se desconoce las garantías procesales del supuesto proceso… y así podríamos continuar", apunta.

Y continúa Vidal-Pardo: "La conclusión es que la consulta ha sido una farsa y que el Bloque ha intentado utilizar esta mentira para satisfacer sus intereses y reforzar su imagen pública en una operación cuanto menos peligrosa para los valores democráticos y para el fomento del espíritu de participación cuidada en nuestra comunidad. Todo ha sido una chapuza".

Desde Cs instan al gobierno local a que lleve a cabo una consulta popular entre los vecinos y vecinas de Rafael de Vega" con las garantías necesarias" y animan a los nacionalistas a "dejar de intentar manipular a la opinión pública con actos propagandísticos dignos de regímenes de dudosos estándares democráticos", concluyó