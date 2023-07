Juan Serrano: "Feijóo é o único gran estadista que queda na política nacional"

Juan Serrano, exalcalde de Portomarín, foi senador por designación autonómica durante seis meses ata que cedeu o seu posto a Alberto Núñez Feijóo cando o actual candidato do PP á presidencia do Goberno abandonou a Xunta. Serrano aspira agora a ser elixido por Lugo para o Senado, "unha cámara de reflexión, na que se analizan máis en frío as medidas debatidas no Congreso. Con 58 anos e 40 cotizados podo aportar certa experiencia empresarial e política", asegura.

Que recordos garda da súa breve etapa inicial como senador?

Moi boa. No Senado non hai un perfil tan competitivo como no Congreso, hai máis compañeirismo. Formei parte das comisións de Agricultura e de Infraestruturas, moi relacionadas coas grandes reivindicacións de Galicia.

Cando tomou posesión como sennador aparcou o coche na praza 155?

A praza estaba libre e cando se votou a aplicación do artigo 155 da Constitución sobre as competencias da Generalitat estiven de espectador no debate na Cámara Alta con outro alcalde lucense. Fun o senador número cen do PP.

Cando era alcalde tiña unha relación próxima con Núñez Feijóo...

Xa me gustaría estar entre os seus amigos. É unha persoa á que admiro e que foi receptivo, como presidente da Xunta, cando lle presentei proxectos razoables na miña etapa de rexedor.

Cales son as principais reivindicacións que formulará no Senado?

Sempre me preocupou o sector primario e o municipalismo, que é de onde veño, pero o que máis me chama a atención é o empeño do Goberno do PSOE para impedir que os representantes políticos de Lugo non vaiamos a Madrid. Reducen as frecuencias de trense avións e a A-6 está abandonada, xa sen contar o impedimento da caída do viaduto de Castro. Tampouco o BNG se esforza. Ten pel de lobo en Galicia e cando pasa de Pedrafita convértese nun oso, pero non pardo, senón panda.

Como ve a campaña electoral?

Núñez Feijóo é o único gran estadista que nos queda na política nacional. Ten clara a liña imaxinaria do sentido común da cidadanía española e valoro que coñeza o mundo rural, que presume dese ADN. Confío en que o PP acade a maioría absoluta. As persoas que se sintan próximas ao centro reformista e liberal deben apoiar este proxecto e non esperar que outros arranxen con pactos nos despachos o que poden decidir co voto.

Deixará o posto de director da Casa de Galicia en Madrid?

Si. Son fiel á máxima dunha persoa, un cargo. Asumín o reto de relanzar a institución e esforceime na promoción cultural e dos produtos de Galicia e de Lugo.

Sente nostalxia da política local?

Si. Cando fuches alcalde do pobo donde naciches e onde naceron os teus pais e os teus fillos sempre estás pendente da súa evolución, pero os postos políticos son transitorios. Fun rexedor tres mandatos e coido que fixen un bo relevo co meu sucesor, unha persoa honesta e formada.