No lo arredran los últimos resultados electorales de Ciudadanos en Madrid y en Cataluña. En Galicia tampoco está el partido muy boyante, pero Juan Manuel Vidal-Pardo —concejal del partido de Inés Arrimadas en Lugo y excoordinador de la agrupación— está convencido de que los votantes todavía tienen que encontrar el espacio de centro. O, para ser más explícitos, "la cultura de centro", bautiza él.

Entró en política hace solo cinco años y lo hizo en Ciudadanos. ¿Cómo lo convencieron para dar el paso?

Nadie me lo pidió. Era yo el que estaba interesado. La política siempre me gustó y observaba, con mucho interés, las primeras apariciones en público de Albert Rivera. Compartía sus principios, me gustaba lo que decía. Así que me afilié. Creía, como él, que la sociedad civil tenía que moverse para buscar alternativas al bipartidismo. Luego, salí elegido en una asamblea como coordinador de la agrupación de Ciudadanos en Lugo y la verdad es que me hizo mucha ilusión.

Pero el Ciudadanos de hace cinco años no se parece en nada al de hoy. ¿Cómo se puede sobrevivir dentro del partido después de tantos cambios y tendencias?

En España, hay poca cultura de centro político. Cuando dices que eres de centro, no se lo cree nadie. Quieren que te posiciones a la derecha o a la izquierda. Pero el centro existe, desde el punto de vista ideológico y del electorado. Nosotros siempre dijimos que ganaríamos con propuestas, no con partidos. A Rivera se le tacha de ser de derechas pero no hay que olvidar que llegó a firmar un acuerdo de propuestas con Pedro Sánchez. Por otra parte, Arrimadas no cambió las propuestas que había hecho Rivera con Ciudadanos. Aquí eres siempre el malo malísimo. Si apuestas por el PSOE, los de derechas te ponen a parir y viceversa. Somos un partido rodeado en medio de una vorágine paralizada. El actual panorama político solo beneficia a discursos simplistas y extremistas.

¿Le augura un futuro fácil a su partido tras los últimos fracasos electorales en Madrid y Cataluña?

Después de la tormenta, viene la calma. Hay que seguir en la senda de la moderación y esperar, confiar en que lo que haces está bien más allá de que las decisiones sean electoralistas. Aquí falta la cultura de centro. En Europa, hay un centro liberal. En España, hubo UCD y CDS en su época pero gobernaron pocos años.

Apuesta por el centro, pero Ciudadanos es el primero en no encontrarlo. O gira hacia la derecha o hacia la izquierda...

El programa de Ciudadanos no cambió. ¿Dónde está el giro? El giro solo es estratégico. Siempre estuvimos en el centro. Yo me sitúo en un partido de centro y liberal.

¿Cuánto tiempo perdurará Ciudadanos en la escena política?

Confío en que perdure porque los ambientes polarizados son puntuales. Hay que recurrir a la moderación y hacer propuestas.

Habla de que Ciudadanos es víctima de los extremismos políticos. ¿De qué es víctima Podemos?

Podemos tiene un discurso muy rancio y en Madrid tuvo un competidor, Más Madrid, con un discurso más fresco. Por otra parte, la figura de Pablo Iglesias estaba ya muy quemada.

¿E Inés Arrimadas no lo está?

Su papel hay que juzgarlo desde que es presidenta y no dio tiempo a implantar estrategias.

¿Cómo ve su partido en Galicia?

Bea Pino es una buena portavoz, pero aún no tenemos representación autonómica. Cuando se acabe la discusión de buenos y malos, la gente va a querer propuestas.

¿Y en Lugo?

Olga Louzao hizo que mi trabajo de aprendizaje como concejal fuese más rápido. A pesar de ser dos concejales solo, igualamos el trabajo de los demás y hacemos innumerables propuestas.

¿Cuántos afiliados tienen?

Somos 50 en Lugo. Somos un grupo cohesionado.