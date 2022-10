Juan Alberto Losada: "Los senegaleses eran muy educados"

Se declara un sibarita del pulpo. Por eso, dice que, si lo merece, estaría dispuesto a dejar de 14 a 18 euros por la ración. Juan Alberto Losada vive el San Froilán a tope en la calle. Sin embargo, la fiesta no llega hasta su cartera pues confiesa que sus gasto son mínimos.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una ración de pulpo?

Todo depende de cómo sean las raciones pero, por una ración decente, quizás pagaría entre 14 y 18 euros.

¿Cuál es la fórmula mágica de las fiestas de San Froilán?

No sé si existe una fórmula pero a mí el San Froilán me lleva a una fiesta de pueblo grande donde manda la tradición, quizás ahí esté su magia.

¿Hay algo que nunca se pierda?

Las comidas de pulpo con familia y amigos, la música en la calle y el bullicio. Vamos, lo típico.

¿Cuál es su nivel de gasto?

Apenas gasto. Las fiestas no modifican mis costumbres.

¿Churros o castañas?

Aunque por motivos médicos no debería tomar ninguno de los dos manjares, las castañas asadas para mí son un peligro, pues mientras las vea delante me resulta difícil no picar. Después de las castañas, media docenita de churros y a dormir.

¿Las multitudes del Domingo das Mozas o la tranquilidad de otros días de la semana?

No me gustan las aglomeraciones. Sin lugar a dudas, me quedo con los días más tranquilos.

¿Cuál es el cachivache que todos los años compra?

No quiero mentir. Ninguno.

¿Echa de menos en las fiestas a los senegaleses?

Hombre, tanto como echarlos de menos... pero reconozco que eran algo tradicional del ambiente de esos días. Siempre me parecieron muy educados y si la gente compra y ellos pueden ganarse la vida, pues todos contentos.

¿Se liga mucho en el San Froilán?

Yo creo que ahora se liga todo el año pero no cabe duda de que las fiestas ayudan. Y lo digo por lo que me cuentan... Resuma las fiestas de San Froilán con una sola palabra. Tradición.

¿Cuál es ese secreto inconfesable de las fiestas que nunca contó?

Si lo dijera, dejaría de ser inconfesable, pero no se me ocurre.

¿Cuántas veces en su vida vestiría el traje tradicional?

Ninguna.

De tener que escoger una prenda, ¿cuál elegiría y por qué?

Aunque no es una prenda, me encanta la gaita. Me encanta cómo suena y ya me gustaría saber tocarla. En cuanto a la prenda, me quedo con el gorro. Quizás sea porque es más fácil de poner y sacar.