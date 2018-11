Tres jóvenes lucenses, entre los premiados por su provecho en Eso

La provincia lucense conquistó tres de los veinte premios de enseñanza secundaria obligatoria al rendimiento extraordinario que otorga la Consellería de Educación. Los galardonados deben tener una nota media superior al nueve para poder optar a esta distinción, pero además deben realizar una prueba para demostrar sus conocimientos en varias áreas: Lingua Galega, Lengua Española y primera lengua extranjera, Geografía e Historia, Matemáticas de opción y una asignatura a escoger entre las troncales. Tras todo este proceso, Pedro Ferreiro Rega, del IES Lucus Augusti; Eva Sanmartín Vázquez, del IES Basanta Silva de Vilalba, y Paula García Corral, del IES Vilar Ponte de Viveiro, obtuvieron el reconocimiento, que supone un premio en metálico de 750 euros, así como un diploma acreditativo y una mención en su expediente académico.

Pedro Ferreiro se llevó una alegría al conocer este miércoles la concesión del premio porque no estaba "muy convencido" de ganar. Asegura que, aunque las pruebas le parecieron "bastante bien formuladas, ni fáciles ni difíciles", no salió contento de la de Matemáticas, aunque sí del resto, y eso le hacía dudar de sus posibilidades. En la materia opcional, Pedro escogió Biología.

Igual que el resto de premiados, ahora estudia primero de BAC, un curso que le exige llevar los estudios un poco más al día que en la etapa anterior. En la ESO, cuenta, no era de estudiar día a día, "pero llevaba un orden y preparaba los exámenes con una semana de antelación o así".

Además de estudiar, practica natación tres veces a la semana, pero no de forma competitiva, por lo que el tiempo que le dedica es flexible, en función de la disponibilidad que tiene cada semana.

Pedro aún no ha decidido qué hará cuando acabe bachillerato. "Creo que iré a la universidad, pero no tengo claro qué estudiar, seguramente algo relacionado con las ciencias, pero en concreto no lo sé", admite.

En cuanto al dinero del premio, está pensando en destinarlo a la excursión que prepara su curso a Italia o "quizás lo usaré para un teléfono nuevo".

VIVEIRO. La alumna del IES Vilar Ponte de Viveiro Paula García admite que además de esforzarse durante la Eso también preparó a conciencia las pruebas para optar a estos galardones. "Díxome miña nai o destes premios, pero apeteceume a min facelo e decidín eu que quería presentarme", cuenta Paula, que preparó en agosto los exámenes. "Non é que estivera todo o verán estudando, pero dediqueilles algo de tempo sobre todo porque había algunhas preguntas bastante concretas que fai falta estudalas antes", comenta.

Paula estudia ahora primero de bachillerato por la rama de Artes y comenta que sus materias favoritas son precisamente "a Historia e as Artes", un camino que quisiera seguir en el futuro ya que dice que le gustaría estudiar "restauración do patrimonio artístico ou algunha cousa dese estilo", aunque reconoce que tampoco le importaría "ser profesora".

Su madre, Nélida Corral, apunta que Paula siempre ha sido "moi boa estudiante" y la joven explica su método: "Non deixo todo para o final, pero tampouco podo estudar pola semana porque vou ao conservatorio e non teño moito tempo, adoito estudar nas fins de semana", dice.

En el centro musical se forma en dos disciplinas, piano y violín, pero Paula tiene también otras aficiones como "debuxar e coser". "Son moito de manualidades, de facer cousas coas mans, sempre se me deu ben", señala.