Guillermo Cánovas: "Hay jóvenes, los exconectados, que se autorregulan en internet"

No todos los jóvenes están superenganchados a internet. En medio de casos de adicciones al móvil, surge la tendencia de jóvenes veinteañeros de autorregularse en el consumo de las redes sociales. Son los exconectados. Así lo explicó este lunes, en la Diputación, a alumnos y padres del IES Xoán Montes, Guillermo Cánovas, director de EducaLIKE, una empresa que se autodefine como el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología.

¿Cuáles son los peligros más frecuentes que atisba desde el observatorio EducaLIKE?

Hay muchos peligros pero el más importante, quizás, es la reputación digital que uno se crea por el uso de las redes. Es importante saber de qué forma lo que se publica puede repercutir sobre tu futuro y estoy hablando de trabajos, estudios o becas, incluso.

¿Becas?

Sí. En una beca de una universidad pública, no influye, pero una universidad privada, sí. Como también influye esto a la hora de ser contratado. Hoy en día, el 86 por ciento de las empresas revisa los perfiles en redes sociales ante de elegir a un candidato y otro dato más: el 36 por ciento de las empresas eliminó a gente en procesos de selección al ver cómo usaban las redes.

Sin embargo, en esos casos, la adolescencia quedó ya atrás y, quizás, ese candidato ya no publicaría lo mismo en redes de adulto que de joven. ¿Esto no se tiene en cuenta por las empresas?

Se debería tener en cuenta pero muchas personas, de estos equipos de recursos humanos, piensan que la gente no cambia tanto. Incluso, al contrario. Consideran que esa persona puede ser peor con 20 años que con 15. Es lo mismo que cuando se dice "la cabra tira al monte" o "si la mona se viste de seda, mona se queda". La imagen que proyectas con 15 ó 16 años en redes sociales es muy significativa para tu futuro.

¿Cuál es el uso o el sobreuso que dan los jóvenes a las redes?

Se empiezan a utilizar, generalmente, a partir de sexto de Primaria y se usan de forma masiva en tercero y cuarto de Eso.

¿Y cuáles son las redes sociales preferidas por los adolescentes?

Instagram, sobre todo, pero también Tik Tok y BeReal, una aplicación nueva que te envía un mensaje para que, justo en ese momento, te grabes con lo que estás haciendo con una cámara por delante y otra por detrás y si no lo haces, te quita prestigio y estatus dentro de la red.

¿Qué pueden hacer los padres para evitar el mal uso de las redes sociales por parte de sus hijos?

Hay que educarlos sobre lo que deben hacer o no en las redes. Para mucho, son solo ocio pero también hay que tener en cuenta que son, ante todo, una fuente de información que condiciona tu futuro. Yo siempre les digo a los chicos que, antes de colgar una foto, se hagan estas preguntas: si esa foto la podrían ver ahora sus padres y si podrían verla en el futuro sus hijos. También es importante controlar quién sale contigo en esa foto que quieres publicar porque no se podría publicar sin la autorización de esa persona y en caso de que fuese menor de 14 años, sin el permiso de sus padres. La última recomendación es que los perfiles deben ser privados, no públicos porque si no dejas abierta tu casa ni tu coche tampoco debes dejar abierto tu perfil.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que genera el mal uso de las redes entre los jóvenes?

En primer lugar, las adicciones a las redes sociales y al móvil. La media del uso de redes a través del móvil es de tres horas al día y dos de cada diez chicos, incluso es de seis horas. Otro problema es la publicación de datos privados en redes que pueden llegar a condicionar tu futuro. El mal uso de redes también genera problemas de autoestima, que empeora viendo constantemente la vida de otros y comparándose con ellos. Y, finalmente, las redes también puede facilitar el contacto con desconocidos y, por norma, no se debería aceptar como amigos a gente que no se sabe quién es.

¿Cree que influyen también las redes en el aumento de suicidios entre los jóvenes?

De suicidios, no, pero de autolesiones, sí. Hay espacios en internet que las promueven y esto se aceleró más desde el confinamiento por el covid.

¿Todo es negativo en este uso de las redes en la adolescencia?

Hay un cambio positivo, que se da entre jóvenes de 20 o más años. Son los llamados exconectados. Se trata de gente que antes estaba muy conectada y que se dan cuenta de que no puede seguir a ese ritmo por lo que cierran perfiles en redes —dejando solo uno de cara a la galería— y también se van de grupos en whatsapp y se quedan con los de la familia y amigos. Es una autorregulación.