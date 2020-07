Savia nueva para la envejecida diócesis de Lugo

La catedral acogió este sábado la ordenación de dos sacerdotes, Alejandro Asorey Novoa y Carlos Jesús Sánchez Márquez. Hacía dos años que no se ordenaba ningún cura en Lugo y los dos jóvenes que acaban de dar el último paso para dedicar su vida a la Iglesia resaltaban la fuerza de su vocación.

"Me veo dando mi vida allí donde se me necesite, donde el Señor me vaya poniendo", afirmaba Carlos Sánchez Márquez, lucense de 25 años, de la parroquia de A Nova y que actualmente está realizando estudios de Filosofía en la Universidad San Dámaso y colaborando en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Aravaca, en Madrid.

[Un momento de la ordenación. XESÚS PONTE​]

"Una vez que recibes la llamada, la vas siguiendo y te das cuenta de que esa es tu verdadera vocación, que te llena por dentro", decía Alejandro Asorey, de 26 años y natural de la parroquia de Santa María de Donramiro, de Lalín.

Ambos aportan savia nueva a una diócesis envejecida, en la que solo hay sesenta curas menores de 65 años, según los datos que aportaba este sábado el vicario general, Mario Vázquez Carballo. En Lugo hay unos doscientos sacerdotes y el bajo porcentaje de los que están por debajo de la edad de jubilación habla a las claras del envejecimiento del clero.

Alejandro Asorey, que hasta ahora estaba colaborando en la unidad pastoral de Chantada, tras realizar prácticas pastorales en las parroquias de San Lorenzo de Albeiros, en Lugo, y San Miguel de Monterroso, probablemente seguirá trabajando a partir de ahora en Chantada. Carlos Sánchez, en tanto, seguirá en Madrid al menos hasta que concluya sus estudios.

"Estamos listos para seguir adelante", confesaba Carlos Sánchez Márquez, que manifestaba: "Quiero continuar al lado del Señor mucho más tiempo".

Ambos se formaron en el Seminario Conciliar de la diócesis, donde en estos momentos quedan otros dos seminaristas, uno de los cuales es posible que se ordene como diácono este mismo año, junto a otros dos alumnos del Seminario Redemptoris Mater.

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, presidirá el 11 de julio cinco ordenaciones en la Iglesia de San Martiño Pinario: tres diáconos y dos sacerdotes

En total, esos dos seminarios de la diócesis forman en este momento a siete seminaristas. En el caso del Conciliar, con dos alumnos en la actualidad, aprenden jóvenes de la diócesis. En tanto, en el Redemptoris Mater se preparan siete jóvenes procedentes de otros puntos de Galicia, del resto de España y de otros países.

La ceremonia de ordenación de ayer fue un momento relevante para los nuevos sacerdotes y para la propia diócesis. Antes del acto, Alejandro Asorey declaraba: "Es una celebración importante. Tengo muchas ganas porque es la felicidad de mi vida".