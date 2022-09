La Policía Local identificó a cinco jóvenes por coger supuestamente cerveza en uno de los puestos de la feria Arde Lúpulus, que se celebró en la Praza Horta do Seminario, cuando el evento se encontraba cerrado al público.

La intervención policial tuvo lugar sobre las nueve menos cuarto de la mañana del viernes, cuando un ciudadano llamó a la Sala del 092 para comunicar que había varios jóvenes haciendo uso de uno de los puestos de la feria, a pesar de que en esos momentos no había nadie en el recinto, ya que el evento estaba cerrado. Tras recibir el aviso, una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio se trasladó al lugar y observó que había un grupo de cinco jóvenes apoyados sobre la barra de uno de los puestos. Dos de los chicos estaban bebiendo en dos vasos de cristal y explicaron a los agentes que les había servido las consumiciones un camarero, que posteriormente se había marchado.

Los agentes localizaron al propietario del puesto, quien confirmó que en ese momento no había nadie trabajando en su stand y que no podía precisar la cantidad de cerveza que le habían sido sustraída, por lo que no tenía la intención de presentar ningún tipo de denuncia. Aun así, los policías identificaron a los jóvenes.