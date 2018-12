Uno de los jóvenes que aparece en el polémico vídeo denuncia amenazas

Uno de los participantes en el polémico vídeo en el que ofrecen a un hombre una sustancia para esnifar ha denunciado amenazas hacia él mismo y su familia.

El joven, que responde a las iniciales D.M.R., publicó un texto en su cuenta de Facebook en el que dio su versión de los hechos, ocurridos en la Fonte dos Rachos, enfatizando que acudió de forma voluntaria a comisaría cuando se enteró de la existencia del vídeo.

Una vez allí, en donde estuvo retenido "una hora como mucho", el joven confirmó que participó en el vídeo y ofreció los datos de las personas que lo acompañaban.

VÍDEO. "Yo ni le ofrecí droga, ni le grabé y tampoco me reí de él. Solo me reí de la escena y porque estaba con la borrachera tonta de ese momento", escribió D.M.R. en Facebook tras aclarar que se interesó por el estado del hombre cuando vio las imágenes, en las que menciona que padece una dolencia cardíaca.

"Yo estaba en el momento equivocado, en el sitio equivocado y no me quiero disculpar porque en el momento me reí porque venía de fiesta", sentenció.

AMENAZAS. En cuanto a la repercusión social, el joven afirma que también es "víctima de todos los que estáis amenazando a mi familia y a mí sin saber nada de lo que pasó".

Además, cree que difundir las imágenes no ayuda al anciano y anima a los que le mandaron mensajes intimidatorios a través de Facebook a que lleven sus quejas a la justicia, algo que él mismo hará si persisten las amenazas.