Un joven recibe diecisiete puntos de sutura tras una pelea frente a un pub

Un joven, de unos 24 años, logró este domingo salvar su vida tras recibir varios cortes en el cuello en una multitudinaria pelea que tuvo lugar en el exterior de un pub de la calle Clérigos. El chico fue conducido por los servicios de Emergencias al Hula, donde recibió diecisiete puntos de sutura para cerrar la herida provocada a solo un centímetro de la yugular, según los comentarios que, al parecer, el joven hizo a algunos amigos.

La refriega se produjo entre las seis y las siete de la mañana de este domingo y, en la misma, participaron medio centenar de personas, según informa la Policía Local, que acudió al lugar de los hechos. La víctima se negó a declarar ante los agentes sobre quién le había agredido, afirmando que desconocía quién había sido. De ahí que no se practicasen, en un principio, detenciones sobre este caso pese a que la Policía Local le recordó la obligación de denunciar estos hechos ante la Policía Nacional una vez recibiese el alta médica.

Hasta ahora se desconoce cuál fue el motivo que dio origen a la pelea en la que, finalmente, se vieron implicadas varias personas, algunas de ellas probablemente tras haber ingerido bastante alcohol. Se sospecha que los cortes en el cuello pudieron haber sido provocados tras serle lanzada una botella o un vaso de cristal, dadas las características de la herida.

Al lugar de los hechos, acudió una ambulancia del 061 y, además de la Policía Local, intervinieron también un par de patrullas de la Policía Nacional.

OTRO CASO. No fue esta la única pelea que se produjo en la noche de Reyes en Lugo. También, a las puertas de ese mismo pub, tuvo lugar otra reyerta multitudinaria pero, en este caso, la sangre no llegó al río y no hubo heridos de consideración tras la refriega. En principio, un incidente no tuvo nada que ver con el otro y la coincidencia de ambas peleas en el mismo lugar y durante la misma madrugada es solo fruto de la casualidad y de una noche especialmente conflictiva en la que se suele abusar del alcohol.