Una joven que tomaba el sol en el Miño denuncia que un hombre se masturbó a su lado

⚠️ Rapazas de Lugo ⚠️ Hoxe, mentres estaba no paseo do Miño lendo en bikini, un home duns 40/50 anos sentou na herba relativamente preto de min e comezou a masturbarse. Aínda que a mensaxe non debería ser esta: coidádevos moito por se chegase a repetirse próximamente!!