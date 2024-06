Una joven lucense recoge firmas para que le devuelvan sus dos hijos

Una joven lucense ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org para que le devuelvan sus dos hijos, un niño de 7 y una niña que está a punto de cumplir 5, que están tutelados por la Xunta de Galicia.

La demandante, que también ha trasladado esa solicitud a los juzgados, asegura que tiene trabajo y vivienda para atender debidamente a sus descendientes, que cuenta además con la ayuda de su madre por si fuese necesario y que ya no tiene adicciones, que en su día fue uno de los motivos que adujeron tanto la administración autonómica como la de Justicia para considerar que los menores estaban "en situación legal de desamparo".

Cinco años sin ver a su hijo

Cuenta esta joven, que durante su minoría de edad también estuvo bajo la tutela de la Xunta, que a su hijo no lo ve desde hace más de cinco años.

"Desde que nació y hasta que tenía año y medio lo pude ver todos los sábados en el punto de encuentro, pero de la noche a la mañana ya no me lo permitieron", recuerda la joven, que asegura que no le dieron "explicación" alguna sobre el motivo y que lleva "reclamando" desde entonces.

En 2022, cuando su hija estaba a punto de cumplir tres años, se quedó sin ella tras "una orden judicial". Desde entonces puede visitarla una día a la semana durante una hora en el punto de encuentro de Lugo. La menor se encuentra con una familia de acogida.

"Es un sinvivir", afirma la demandante, que asegura que a veces está "sin dormir ni comer" por "la ansiedad y los nervios" que le causa esta situación.

Cita con las urnas

Esta joven lucense también se ha sumado a una plataforma de ámbito nacional que ha convocado, a través de las redes sociales, a padres afectados para que este domingo, en vez de votos, depositen cartas en las urnas contando su caso y sus demandas.