Un joven gitano pide una oportunidad en la pasarela

Tiene 19 años, buen porte y un montón de planes en su cabeza pero la idea que más le ronda ahora mismo a Jesús Montoya Jiménez, un gitano afincado en Lugo, es poder desfilar en una pasarela y convertirse así en uno de los primeros modelos —o, incluso, el primero— de esta etnia en introducirse en el sector.

"Me gusta la imagen, la moda y el cuidarse. Por eso, creo que me gustaría dedicarme a esto y también me gustaría que me diesen una oportunidad para desempeñar este tipo de trabajo", explica, para justificar su vocación.

Ahora mismo, Jesús no tiene trabajo. Desde su casa, trata de sacar la Eso que le quedó colgada tras unos años difíciles y, de paso, hacer un curso de atención al cliente destinado a desempleados y organizado a través del Secretariado Gitano, con el que hará prácticas como cajero de supermercado o dependiente de ropa durante cinco meses.

Su familia aceptaría que desempeñase este tipo de trabajo, pese a que es muy poco habitual entre los varones de su comunidad

"Si me cae un trabajo de ese tipo, tampoco estaría nada mal pero a mí me gustaría probar el mundo de la moda. Me gustaría que alguien me diese alguna oportunidad para poder aprender y trabajar en esto", indica.

Jesús se enfrenta a un doble reto por delante en su afán por ser modelo. Por un lado, ha de saltar las barreras que le puedan poner desde este sector de la economía por su condición de ser gitano. Por otro, tiene también que enfrentarse a la aceptación que de este tipo de profesión haga su familia y el resto de miembros de la comunidad en un trabajo donde no son habituales los hombres gitanos.

"Con mi familia no tengo problema. Mis padres me animan a que sea modelo y les parece bien porque saben que es algo que a mí me gusta y lo que les importa es que sea feliz. La sociedad cambió mucho y los gitanos también estamos evolucionando", rebate Jesús Montoya Jiménez.

"Como sano y hago ejercicio. Desde los 15 años, practico parkour y hago pesas y calistenia"

El mundo de la moda y de la belleza es un terreno todavía por explorar para los jóvenes de esta etnia. Sin embargo, Jesús afirma que ya hay varias chicas que presentaron a concursos de belleza.

"Mujeres hay varias que fueron a certámenes para ser misses. En cambio, hombres no conozco. Ni en estos concursos, ni en la pasarela. Quizá fuese el primero", comenta este chico.

De momento, mientras espera su primera oportunidad, Jesús sigue su rutina diaria de cuidarse al máximo. "Como sano y hago ejercicio. Desde los 15 años, practico parkour y hago pesas y calistenia. Y ahora empecé con ciclismo, halterofilia y atletismo", añade.