Un joven cepilla su perro en la calle y provoca la ira vecinal al tirar el pelo en la vía

La imagen de un joven aprovechando para cepillar a su perro en la calle, una tarea a la que dedicó cerca de media hora y que acabó dejando todo el pelo del animal tirado en la calle, provocó este martes indignación vecinal en A Milagrosa.

La escena se produjo por la mañana y vecinos se quejaron de la falta de civismo. Ya no basta con que dejen a las mascotas defecar en la calle y muchas veces no recojan las heces o que los perros orinen y los dueños no limpien las aceras, ahora hay quien hasta cepillan a los animales en la calle y dejan todo sucio, protestaban vecinos. Se lamentaban de que haya abusos aprovechando que se deja salir con las mascotas y las calles están vedadas al resto de vecinos.