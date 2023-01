Un joven sin carné es pillado por cuarta vez al volante y le imponen cárcel

Un lucense fue condenado a siete meses de prisión tras ser sorprendido por cuarta vez al volante de un turismo a pesar de no haber obtenido nunca el carné de conducir. El hombre iba acompañado por la propietaria del coche y alegó que se había puesto a los mandos del vehículo por una "urgencia médica" de la mujer, pero su testimonio no resultó creíble para el juez del Penal número 1 de Lugo, quien lo condenó como autor de un delito contra la seguridad vial.

La sentencia recoge que el 13 de septiembre de 2021 una patrulla le dio el alto al acusado cuando conducía un Volkswagen Golf por la Avenida da Coruña, a pesar de que no tenía permiso de conducir "por no haberlo obtenido nunca". Además del infractor, en el turismo viajaba también la dueña del coche, quien en un principio fue acusada de un delito de seguridad vial como cooperadora necesaria, por prestarle el turismo al acusado. Sin embargo, la mujer fue absuelta, "ya que no consta que conociera o no si el hombre tenía carné válido, ni que conociera si había sido condenado o no ni cuantas veces por delitos contra la seguridad vial", explica el fallo.

En la vista oral, el acusado alegó que su acompañante había tenido una urgencia médica, pero los agentes que detuvieron al conductor "no observaron ninguna circunstancia extraña en la copiloto, y tampoco se acredita mediante documental una atención médica posterior de la titular del vehículo. Además, en ese primer momento de la detención, nada dicen ni piloto ni copiloto respecto a una posible situación de urgencia médica, limitándose a no declarar", señala la sentencia.

El acusado ya había sido condenado en otras tres ocasiones por conducir sin carné y le habían impuesto penas de multa. En esta ocasión, el juez lo condenó a cárcel por la agravante de multirreincidencia.