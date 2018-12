Un joven acusado de agredir en multitud de ocasiones a su novia, hasta llegar a romperle la cara a patadas, negó ayer los hechos ante el juez del Penal número 2 de Lugo y aseguró que "jamás" golpeó a la chica. La Fiscalía, sin embargo, considera probado que la joven sufrió malos tratos y solicita once años de cárcel para el presunto agresor.

La víctima: "Me pegó con un bate de béisbol y me clavó un tenedor en la oreja"

El ministerio público mantiene que el acusado, Rubén A.L., golpeaba con frecuencia a su novia con toallas mojadas, le tiraba del pelo, la insultaba y la atemorizaba diciéndole que la iba a matar si lo denunciaba. Además, en los seis años que duró su relación, le partió una silla de madera en la espalda, le pegó con un bate de béisbol, la golpeó con un palo de escoba y le clavó un tenedor en una oreja.

La Fiscalía: "La víctima tuvo una fractura grave cerca del ojo y casi lo pierde"

El calvario de la víctima, según apunta la Fiscalía, finalizó el 18 de mayo de 2017, cuando el joven fue detenido. Ese día la pareja volvió a discutir y el acusado agarró a la chica por el cuello y la golpeó hasta tirarla al suelo, donde le propinó multitud de patadas. La agresión fue tan brutal que la joven sufrió una fractura grave en la cara, concretamente en el suelo de la órbita del ojo derecho, y tuvo que ser operada.

El acusado: "Nunca la toqué. Solo forcejeamos un día porque me quería sacar el móvil y nos caímos los dos"

En boca de la víctima, el testimonio de los hechos resultó desgarrador. "Me pegaba por todo, porque no tenía la comida en la mesa cuando él llegaba de trabajar o si no estaba limpia la camiseta que quería ponerse. A mí no me dejaba comer porque decía que estaba gorda y cuando se enfadaba me echaba de casa y me hacía pasar la noche en pijama en el rellano. Al principio me pedía que volviera y me decía que iba a cambiar, y yo le creía. Después ya volvía porque me amenazaba y le tenía mucho miedo. El último día", relató la joven, "vio un mensaje de mi primo en el móvil y no sé qué pensaría, pero se puso como loco, me tiró al suelo y me dio patadas sin parar por todo el cuerpo. De repente lo llamó su madre al móvil y aproveché para escaparme".

DENUNCIA. A pesar de que las agresiones se sucedían, la chica nunca lo denunció. De hecho, el joven fue juzgado en otra ocasión —después de que los vecinos presenciaran como la introducía a golpes en el portal de su vivienda— y fue absuelto porque la víctima lo negó todo. "Ese día", contó la chica, "me dijo que me pusiera una toalla en la cabeza y crema en la cara y que dijera que no había pasado nada. Y yo obedecí por miedo". Los policías que acudieron a la vivienda explicaron que la joven tenía una toalla en la cabeza, pero el pelo seco, y que se le apreciaban moratones en la cara, "pero insistía en que no había sido agredida", señalaron.

Los familiares de la víctima también explicaron que la chica les ocultó las agresiones durante mucho tiempo."Aparecía con moratones y siempre decía que se había caído o que se había golpeado en el trabajo. Yo me enteré de que le pegaba a raíz de la denuncia de los vecinos, que llamaron a la Policía", contó su madre.

Tras el último ataque —ya en el Hula y con una fractura en la cara—, la víctima seguía negándose a denunciar, pero su hermana decidió llamar a la Policía y los agentes hablaron pacientemente con la chica hasta que acabó reconociendo que había sido agredida por su novio.

DEFENSA. El chico, por el contrario, negó ayer todos los episodios que relató la denunciante y aseguró que nunca la maltrató. "Lo que pasó el 18 de mayo es que ella intentó sacarme el móvil y forcejeamos. En un momento dado, me agarró de la ropa y nos caímos. Ella cayó hacia atrás y yo encima de ella. Pudo haberse lesionado así, porque yo no le di ninguna patada", aseguró.

Sobre otras lesiones que sufrió la víctima en la cabeza —por las que acudió al Hula y le colocaron varias grapas—, el acusado explicaron que habían discutido porque él quería dejar la relación y poco después lo llamó la sobrina de la chica para decirle que se había desmayado en la calle. "En ese momento dudé que fuera cierto, porque su sobrina me insistía en que volviera con ella. No aceptaba que la quisiera dejar", dijo.