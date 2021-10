Un joven acepta un año y dos meses de prisión por traficar con hachís en Lugo

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso este lunes una condena de un año y dos meses de prisión a un joven acusado de vender hachís en su domicilio de la capital lucense. El joven, con iniciales I.A.L., se enfrentaba a una condena de tres años de cárcel, pero este lunes reconoció los hechos ante el juez y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar la condena.

Tal y como quedó recogido en el escrito de acusación del ministerio fiscal, en enero del pasado año 2020, el acusado se dedicaba a la venta de estupefacientes, concretamente cannabis. La Policía Nacional tuvo conocimiento de esta actividad y montó un dispositivo de vigilancia, interceptando a las personas que accedían al inmueble y salían del mismo tras adquirir la droga.

Finalmente, el 28 de enero, los agentes registraron el domicilio del acusado y se incautaron de unos 125 gramos de cannabis, así como de un cuchillo y una navaja con restos de sustancias estupefacientes. También encontraron dos rollos de papel transparente y varias bolsas plásticas con cierre hermético.

Además de la pena de prisión, el acusado fue condenado a pagar una multa de 1.000 euros, que abonará en veinte plazos de cincuenta euros cada uno. El joven no entrará en prisión si no vuelve a cometer ningún delito en un plazo de dos años, ya que hasta la fecha no contaba con antecedentes penales.