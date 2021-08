Aunque los casos activos parecen estar estabilizándose y las infecciones frenándose, esa realidad no se reflejará en los hospitales hasta que pase al menos otra semana. En estos momentos son 41 los pacientes con covid ingresados en centros del área, 4 de ellos en la Uci del Hula y 26 en planta. De los adultos, la más joven es una mujer de 18 años que fue hospitalizada a causa de otra patología y que, además, tiene covid.

El paciente más joven, en realidad, es el recién nacido que fue internado la semana pasada y que continúa en el centro, aunque se espera que pueda recibir el alta próximamente.

Además de estos dos, hay otros dos pacientes menores de 35 años hospitalizados en el Hula por complicaciones con la infección por coronavirus.

En Uci con 48 años

En el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos, el paciente de menor edad con covid es un hombre de 48 años. Tanto él como otro enfermo del área de críticos de mayor edad no estaban vacunados. En Uci hay otros dos pacientes que sí llegaron a completar la pauta vacunal. Las vacunas no son efectivas al cien por cien y un pequeño porcentaje de los que las reciben no llegan a desarrollar inmunidad.

La mayoría de los ingresados en este momento tienen más de 65 años. Además de los 30 pacientes del Hula, entre planta y Uci, hay otros 12 hospitalizados en Burela y tres en Monforte. Los datos reflejan un ligero repunte con una persona ingresada más.