Podemos elixiu esta semana os seus candidatos para as municipais e na cidade de Lugo, onde só se presentou unha candidatura con Josito Pérez á fronte, este tivo un respaldo do 95,5%. Dos 111 votos emitidos, 106 foron a favor e cinco en branco. Os candidatos para acompañalo que tiveron máis apoio foron a delineante Begoña Pedrouzo; Fe González, desempregada actualmente, e Pedro Castro, exsindicalista.

Podemos aclara que as papeletas definitivas serán o resultado do acordo ao que se chegue coas forzas aliadas, en virtude ao acordo estatal con EU e Equo. En Lugo, EU xa elixiu o seu candidato, o concelleiro, Carlos Portomeñe, e non constan avances para unha candidatura única.