José Vázquez, de Don Pepe, que estará en San Froilán: "Cada vez piden más buñuelos"

¿Qué espera de este San Froilán?

Que no llueva. Si no llueve irá muy bien. Seamos optimistas y pensemos en que no va a llover.

¿Qué oferta tendrán?

Churros tradicionales, churros bañado en chocolate, porras y buñuelos.

¿Qué es lo que se pide más?

Los churros, tanto los tradicionales como los de chocolate. Las porras y los buñuelos los piden menos porque no los conocen. Las porras no se piden mucho porque son propias de Madrid y la gente piensa que no las tenemos. Empiezan a pedir muchos buñuelos.

¿Qué variedades de buñuelos ofrecen?

Hay de nata, de crema pastelera y dulce de leche. La que piden más es dulce de leche. La piden tanto mayores como pequeños. Tiene mucho éxito.

¿Cuántas personas van a atender al público este año en Don Pepe?

Habrá diez empleados y dos jefes.

¿Cuántos lleva usted con su puesto en las fiestas?

El negocio ya era de mis abuelos, después fue de mis padres. Este año hago 47 en el puesto. Antes estuve otros diez echando una mano mientras estudiaba.