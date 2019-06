José Tomé refuerza a su número dos con vistas a presidir la Diputación

El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, se ve como presidente de la Diputación de Lugo aunque se muestra cauto. Este viernes presentó a su equipo de gobierno en el Concello y anunció que su número dos durante los últimos cuatro años, persona que continuará en este puesto a lo largo del mandato que comienza, Gloria Prada, ejercerá como coordinadora cuando él no esté.

A las insistentes preguntas de los medios de comunicación sobre si ello se podía entender como la confirmación de que pasará más tiempo en Lugo que en Monforte, atendiendo los asuntos del organismo provincial, Tomé dijo que la figura de coordinadora ya existía para cubrirlo siempre que dejaba la ciudad del Cabe para acudir a actos institucionales en cualquier punto de la geografía española.

Tomé se negó a responder sobre el estado en el que se encuentra su postulación a la presidencia de la Diputación. Tampoco habló acerca de contactos con Darío Campos, hasta ahora responsable del organismo provincial, para elaborar una posible lista de consenso. Una y otra vez se remitió a lo dicho hace semanas, cuando declaró que su concurrencia puede ser buena para abrir una nueva etapa en la Diputación y que, en todo caso, los órganos competentes del PSOE son los que tienen la última palabra para decidir quién debe ocupar el cargo.

Tomé cuenta cada vez con más apoyos, máxime cuando su candidatura es bien vista por la ejecutiva socialista gallega y podría tener también el beneplácito de la federal, por la relación que el monfortino tiene con Pedro Sánchez. Las relaciones de Campos y del secretario provincial y actual diputado, Álvaro Santos, que avala al primero, con el líder del PSdeG y con Ferraz están poco menos que rotas, en el primer caso, y son inexistentes en el segundo.

POSICIÓN DE SANTOS. Mientras el camino de Tomé hacia la Diputación se va despejando, ya que en este momento tendría el apoyo de al menos siete de los diez diputado que corresponden al PSOE, Santos se mantiene inamovible y este viernes retó al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, a explicar los motivos por los que cree que en la Diputación se necesitan "nuevos tiempos".

Santos defendió la gestión realizada por Campos en la institución y citó logros como la "provincialización" de los parques de bomberos, donde Lugo fue pionero y copiado por otras provincias; la apertura de un centro público de recría pionero en España, la apertura de dos residencias de mayores, la teleasistencia gratuita a 1.600 mayores no dependientes o los kilómetros de carreteras asfaltados por toda la provincia. Santos se preguntó si ese es el rumbo que quiere cambiar Caballero o si lo que quiere es cambiar a las personas que toman esas decisiones, "pero non por ese rumbo, senón por outras cuestións que terán que explicar", afirmó. "Todo o demais son perchas para traxes que se están cosendo", añadió.

El dirigente provincial recordó que Campos tuvo que gestionar una institución de forma inesperada y hacer frente a "moitos altercados que el non provocou" y afirmó que cuando se quiere hacer un cambio "ou se teñen argumentos ou se constrúen argumentos", dijo.

Santos aseguró que mantiene su hoja de ruta, que es la que fijan los estatutos del partido, recalcó. Reiteró que hará una propuesta de diputados a la ejecutiva provincial, que luego será sometida al comité provincial y enviada a Ferraz, que recibe un informe del PSdeG y decide. No confirmó si se incluirá como uno de los cuatro diputados del partido judicial de Lugo, donde una amplia mayoría de los ediles apoyan otros nombres que estarían con Tomé.

Santos cuestionó que todos los apoyos a Tomé sean reales. "Aínda hai xente que respecta os órganos de partido e se pronuncia. Sei a xente que me apoia", afirmó. Recordó que de momento Ferraz no ratificó a nadie.

Preocupación por la postura de Álvaro Santos en el Concello de Lugo

En el Concello de Lugo se ve con preocupación la huida hacia adelante de Santos, cuando se ha evidenciado que no tiene apoyos para ser diputado por Lugo y que su apuesta por que Campos repita como presidente probablemente tiene menos respaldo de lo esperado, tanto por las bases como por las ejecutivas.



La alcaldesa, Lara Méndez, mantiene que Lugo debe tener un diputado porque aportó el 52% de los votos del partido judicial, pero ya no defiende explícitamente a Santos.



No se ve censurado

Santos asegura que no ve censurada su labor y asegura que se limitará a "acatar" la propuesta que haga Ferraz, que ya lo desautorizó en el proceso de las generales.