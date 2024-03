Tomé insta a "traballar de pico e pala con Besteiro" para "remontar"

El secretario xeral del PSdeG, José Tomé Roca, recalcó este sábado su apuesta por un proyecto "sólido" encabezado por Besteiro. En el transcurso del comité provincial de Lugo, Tomé señaló que su formación "está nun momento no que toca mirar para adiante, traballar de pico e pala no Parlamento e no territorio co equipo e co proxecto de Besteiro para remontar, para que dentro de catro anos sexamos capaces de ser unha alternativa real para presidir a Xunta de Galicia e rematar con case 20 anos de goberno do PP. Xa temos experiencia porque de 13 deputados pasamos a 25 con Touriño, e temos que ser capaces de volver a facer o mesmo", dijo.

José Tomé aseguró que los socialistas deben "perfilar e definir un proxecto que encabece Besteiro, serio, sólido e solvente, un proxecto do PSdeG, galeguista e leal co conxunto do Partido Socialista, pero galeguista. Toca axudar a conectar coa sociedade galega, coa xuventude, cos sectores económicos, culturais e sociais deste país", incidió. El líder de los socialistas hizo un llamamiento para "facelo xa", recordando que en el comité nacional galego de hace una semana, el secretario xeral Valentín González Formoso, anunció la convocatoria de primarias para el próximo 7 de abril y un congreso extraordinario para el día 27 del próximo mes, "no cal tomará o relevo o compañeiro Besteiro para liderar o noso proxecto, tanto no Parlamento, como no partido, e dende logo contará co noso apoio".

El líder socialista destacó "a xenerosidade" de Valentín González Formoso "dando un paso atrás e poñéndose a disposición de Besteiro"

En el comité provincial de Lugo, convocado para analizar los resultados de las eleccións autonómicas, José Tomé afirmó que en la campaña, tanto el PSdeG como Besteiro, "tivemos demasiados factores en contra: falta de tempo para explicar o noso proxecto aos galegos e galegas, unha situación política xeral moi desfavorable, os medios públicos que condicionaron á opinión pública, unha polarización da campaña en clave estatal e un bombardeo constante de que o voto útil era votar ao BNG e quedou claro que non é así. Todos estes elementos conformaron un escenario moi complicado para o Partido Socialista", incidió.

Tomé señaló que en las elecciones autonómicas "quedou claro que é imposible o cambio en Galicia se non o lidera o Partido Socialista", por lo que llamó "á tranquilidade nas accións e nos cambios que hai que levar a cabo". El líder socialista finalizó su intervención agradeciendo "a xenerosidade" de Valentín González Formoso, "dando un paso ao lado e poñéndose a disposición de Besteiro para colaborar e axudar".