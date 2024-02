José Tomé expresa su apoyo a Besteiro, al que ve candidato en 2028

El secretario general de los socialistas lucenses, José Tomé, que vivió la noche electoral en Santiago junto al candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta, expresó este domingo su "total apoio" a José Ramón Gómez Besteiro, del que dijo que realizó "un gran traballo" durante la campaña "tendo en conta os anos que levaba sen estar en política".

José Tomé, que reconoció que los resultados conseguidos este 18-F no fueron los esperados, coincidió con el cabeza de lista de su formación política en que pese al revés en estos comicios "aquí non acaba nada", sino que "empeza un proxecto con futuro para ser candidato dentro de catro anos".

"Hoxe non acaba nada, empeza un camiño que nos vai levar a que José Ramón Gómez Besteiro presida a Xunta de Galicia a próxima vez", afirmó el líder de los socialistas lucenses.

Tras felicitar "como toca en democracia" a Alfonso Rueda "polo resultado acadado", el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos fue crítico con el electo jefe del Ejecutivo gallego por "utilizar o anticipo electoral en beneficio propio, non dos galegos" para que, a su juicio, no le diera tiempo a Gómez Besteiro a recorrer toda Galicia presentando su proyecto.

"Aproveitou o anuncio do adianto no Nadal e a celebración das eleccións no Entroido en beneficio

propio porque prexudicou claramente a Besteiro que non tivo tempo de achegar o seu proxecto aos galegos", aseguró el secretario general del PSdeG-PSOE lucense.

A NIVEL PROVINCIAL. José Tomé, por otra parte, valoró los resultados obtenidos por su partido en la provincia de Lugo, "a única onde mantivemos os resultados, proba de que hai un proxecto axeitado, un gran traballo feito e que vai continuar nesa liña". El presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos añadió que el PSdeG-PSOE consiguió en la provincias de Lugo "manter os dous deputados e subir máis de 3.000 votos" con respecto a las elecciones autonómicas celebradas hace cuatro años, aunque precisó que "non foron suficientes para acadar máis representación". Tomé achacó en parte el revés electoral en Galicia "ao escenario de políticia xeral que non nos axudou nada".