José Manuel Vázquez: "Tras el aplauso pongo música a los vecinos"

¿Qué actividades no ha dejado de hacer durante la cuarentena?

Pues estoy confinado y convaleciente. Tengo que guardar reposo porque tengo una úlcera en un dedo de un pie. Como soy diabético necesito de hospitalización domiciliaria. Vienen cada 48 horas dos sanitarios a hacerme las curas en el pie. Pero de todas formas no tengo tiempo para aburrirme. Como presidente de la asociación Somos Unidos contra el Cáncer sigo los cursos online dirigidos a nuestros voluntarios para ayudar en el tratamiento de un grupo especial de enfermos del Gepac. Además, desde la asociación ya repartimos más de 700 mascarillas de protección y 200 pares de gafas entre los sanitarios del Hula.

Todos los días a las ocho en punto salimos a aplaudir mi mujer y yo al balcón y luego ponemos música durante unos cuarenta y cinco minutos más a todos los vecinos. Durante estos días vamos a celebrar la Feria de Abril y bailaremos sevillanas desde los balcones. Tampoco he dejado de leer. Soy un gran aficionado a las novelas policíacas y ahora estoy leyendo ‘El sabor amargo de la fruta fresca’, una obra de Neira Pampín. Y, además, como soy un abonado del Breogán de toda la vida, estoy muy pendiente de lo que va a suceder con el desenlace de la liga LEB. Bajo a todos los partidos, mi mujer y yo tenemos nuestros asientos junto a la zona de peñas.

¿Cree qué la sociedad cambiará después de esta situación de emergencia sanitaria?

Creo que no va a cambiar nada, por desgracia. La persona que era egoísta antes, después va a seguir igual. Y el que era solidario, pues será solidario después. La actitud de la gente con respecto a sus iguales creo que seguirá igual. Todo irá en la actitud de cada persona. Algunos aprenderemos de esta situación pero la mayoría no. Espero que me equivoque.

¿Cúal es la lección personal que se lleva usted?

​Que debemos hacerle caso a la ciencia y dar las gracias por los sanitarios que tenemos, porque lo que están haciendo tiene un mérito enorme. Anteponemos el fútbol a casi todo. La salud es lo más importante y lo que más tenemos que cuidar siempre.