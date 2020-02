FOI candidato ás xerais por Ciudadanos e agora aspira a selo á Xunta. Cuestiona os pasos da dirección porque fuxe dun acordo co PP que dilúa o partido laranxa en Galicia.

Presenta candidatura para liderar a lista de Ciudadanos ás eleccións autonómicas e preséntase como crítico.

É crítica no sentido da tendencia do partido para orientar o futuro. Nestas eleccións xogámonos presentar unha forma de ver a política, de ofrecer unha de centro, moderada e liberal e unha lista de Galicia e para Galicia.

A súa é unha opción que se opón a un acordo co PP.

Efectivamente. Nin coalición nin integración, porque iso suporía que os galegos non terían nestas eleccións unha opción de centro moderada.

Planta cara á estratexia global do partido.

Non, esta é unha candidatura exclusivamente en clave electoral para as autonómicas galegas e coa idea de defender o noso programa.

Inés Arrimadas é a líder natural, iso está claro, pero a ideoloxía do partido non a pode marcar unha xestora política

O partido non foi nunca forte en Galicia e non chega nunha situación boa ás eleccións, por que rexeita tan firmememente un acordo co Partido Popular?

Un acordo co PP sería a dilución do partido.

Aínda así, as expectativas non son boas para o seu partido.

Se se fala de integrarse no PP, é lóxico que as expectativas sexan moi malas para Ciudadanos. Agora mesmo é como se o partido non existise para os cidadáns.

Non ve risco de que o partido teña moi pouco eco electoral?

É necesario un partido de centro moderado e con perspectiva galega. Se non, xogámonos outro mandato de perfil plano.

Aspira a un partido máis descentralizado.

A líder natural do partido neste momento é Inés Arrimadas, iso está claro, pero considero que hai que ter autonomía de xestión nun proceso electoral como o que afrontamos.

A súa candidatura é tamén unha forma de facer fronte á liña que está seguindo o partido a nivel nacional.

É unha candidatura en clave electoral, insisto. Está claro que neste momento Inés Arrimadas é a líder natural: ten escano no parlamento e é a única que pode facer oposición. Agora ben, a ideoloxía do partido non a pode marcar unha xestora.

O partido quedou moi tocado en Galicia despois do mal resultado das eleccións xerais?

Tras un terremoto, moitas casas cáense e só quedan as máis firmes. Hai que apoiarse nesas máis sólidas para reconstruír. Hai que buscar unha saída firme e moitos cremos que existe e que hai que defender con firmeza ese partido de centro moderado e liberal.

Ten apoios? Cre que pode gañar as primarias?

Antes de presentar a miña candidatura víronse os apoios á opción que eu defendo e creo que conto con apoios para gañar e teño confianza polo que representamos. Teño apoio en Lugo, en agrupacións da provincia, na Coruña, en Ourense e entre militantes de Pontevedra.