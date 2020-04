Onde está a pasar o confinamento?

Colleume o decreto de confinamento na casa dos nosos fillos en Meirás, parroquia de Valdoviño, onde estabamos axudando a cuidar ao noso neto, mentras os pais ían ao traballo.

Como o soporta, que cousas fai día a día?

Desde o primeiro momento impúxenme unha disciplina que me fai máis levadeiro o confinamento: érgome ás 7.30; almorzo; fago o ‘tweet’ e leo os comentarios e outros ‘tweets’; leo tres xornais e contesto e escribo algún wasap. Son as 10.30. Atendo un rato a Mateo, vou comprar o pan e algo que falte do día —a compra semanal fanna os fillos porque como son persoa de risco non me deixan— e leo un rato (acabei xa o libro de Alfonso Guerra ‘La España en la que creo’ e agora estou rematando Patria). Pola tarde volvo contestar wasaps, fago algún día chats cos grupos, sigo lendo e cando se tercia fágolle e doulle a merenda ao neto. E por suposto salgo dar unha volta cos dous snauzer: Valdo e Cocó. Os fillos están a facer teletraballo. Levámolo moi ben porque na zona rural é mais doado pasar estos días.

Que será o primeiro que fará cando saia?

O primeiro que faremos e ir a Lugo cortar o pelo. Nunca me vin con tanto e con tanta barba (como se ve no selfie). Logo verémonos coa familia que falta. Miña filla pequena está a pasar o tempo en Vigo, onde vive. Case todos os días facemos un Google Duo.

Que lección saca de todo isto, positiva e negativa?

A lección máis importante é ser consciente da fraxilidade do ser humano e ver como hai moita xente, moita, solidaria e capaz de dalo todo polos demais. E logo a necesidade e importancia do servizo público. E tamén dame moita tristeza ver como hai políticos que só queren réditos políticos, independentemente da necesidade do traballo en común para resolver un grave problema como o que estamos a vivir.

Ademais hai que repensar de novo a Unión Europea. Ah! que non se me esqueza: cando me perda, que me busquen en Portugal! Que país.