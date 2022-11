José Fernández: "No somos una ONG para asumir el pago del peaje de las autovías"

Ocho meses después vuelve a convocarse otro paro en el sector, ¿lo secundará Tradime?

El paro no tiene ahora sentido como en marzo porque tenemos herramientas para repercutir el precio del gasóleo en nuestros cargadores. Hemos conseguido otra reivindicación histórica del sector, que los transportistas no participen en las labores de carga y descarga. Hay que darles un tiempo. No se van a solucionar problemas históricos de la noche a la mañana. En marzo, el detonante para que el paro tuviese la repercusión que tuvo fue que estalló la guerra de Ucracia y el precio del combustible se incrementó más del 50% en tres semanas.

¿Ha sido útil la rebaja de 20 céntimos en el carburante?

Es un pequeño alivio, pero no es la solución. El precio del gasóleo sigue en dos euros y el combustible supone el 40% de nuestro coste. Además tememos que el año que viene tengamos que devolverlos o declararlos como ingreso extraordinario. La solución es repercutirlo en el precio que les cobramos a los cargadores.

¿No les convencen las alternativas al hundimiento del viaducto de la A-6 cerca de Pedrafita?

Hay que procurar que se repare en el menor plazo posible porque nos ha dejado sin la principal arteria de comunicación con la Meseta. Es gracioso que nos propongan que en caso de que haya mal tiempo tengamos que salir por la Nacional 120, cuando ni por firme ni por estructura está capacitada para asumir todo el tráfico que tiene la A-6 y máxime cuando la futura autovía A-76, que sería su alternativa, se va a demorar más en el tiempo. Recorrer 70 kilómetros más porque vaya a nevar no nos parece acertado.

¿Qué otras demandas plantea el sector en infraestructuras?

Esperamos que se termine cuánto antes la autovía con Santiago porque el tramo entre Melide y Arzúa parece la obra de El Escorial y que se resuelvan las dificultades de visibilidad en la A-8, que deseamos que se solucionen antes de que se pierda otra vida como hace ocho años cuando se originó el debate sobre la seguridad en O Fiouco.

Pende la amenaza del pago de peaje por el uso de las autovías. ¿Qué supondría su implantación?

Es un impuesto más. Es pagar por unas infraestructuras por las que ya hemos pagado todos. Eso va a traer consigo una pérdida de competitividad de nuestros productos. Galicia está más distante de mercados principales como Madrid o Barcelona que otras comunidades autónomas. Si lo que pretenden es aplicar 10 céntimos a los turismos y 20 a los camiones, a un transportista le supondría unos 2.000 euros de media al mes. Es inasumible, lo tenemos que repercutir y eso va a encarecer todavía más el precio de los productos que se transportan (leche, tablero, pescado, agua, pizarra…). Y a su vez las materias primas que vengan a Galicia tendrán un coste mayor. Le va a ser más fácil vender en Madrid a una empresa instalada en Segovia o en León que en Lugo solamente por el menor coste del transporte. Nosotros no somos ONG para asumir el pago de ese peaje, lógicamente se va a trasladar al precio del producto.

Otra reivindicación pendiente es la de los aparcamientos.

Si queremos darle mayor seguridad al sector debería haber unos aparcamientos vigilados para que los conductores puedan hacer su descanso tranquilos, sin tener que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Durante la pandemia hubo actos vandálicos en el polígono de As Gándaras, en donde causaron destrozos en varios camiones. No puede dejarse a la buena de dios un vehículo, valorado en 180.000 o 200.000 euros, a expensas de que alguien robe el gasóleo, como sucedió en el polígono de O Ceao. Incluso se puede ocasionar un daño medioambiental porque un camión puede llevar 1.000 litros de gasóleo y a lo mejor se revienta el depósito para robar 100 o 200 y se deja el resto chorreando, por lo que pueda acabar en una alcantarilla y en el río, contaminando.

Con el precio del gasóleo por las nubes, ¿sufren muchos robos?

A mayor precio los amigos de lo ajeno son más propensos a llevárselo, pero aquí no tanto, a nivel nacional sí. Y cuando no es el robo del gasóleo es el de baterías, pilotos, mercancía…, daños vandálicos. Hay muchos más ahora que antes.

"Sacar el carné y el CAP cuesta entre 2.500 y 3.000 euros"

¿A qué atribuye el problema que padece el sector de falta de mano de obra?

Es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo. Si nosotros no podemos incrementar los precios, mal que nos pese, tampoco podemos subir los salarios, que es otro de nuestros costes. Los conductores tendrían que cobrar más, pero para que eso sea posible las empresas también tendríamos que cobrar más, en un sector en el que las pymes y los autónomos suponemos el 85%. El problema radica ahí y en la precariedad de la propia actividad. Además, por la pirámide demográfica hay menos población y mucha se decanta por otro tipo de trabajos menos exigentes en ese aspecto. Pero hay medios para evitarlo.

¿Cuáles serían esas medidas a adoptar?

Una de las reivindicaciones que llevamos tiempo reclamando es que se corrija el coste para iniciarse en este sector. Demandamos que haya una FP dual para formar conductores profesionales, como las hay para fontaneros, electricistas, camareros, cocineros… Todos esos sectores necesitan de uno, el transporte, para que les lleve la materia prima. De nada sirve tener un polo logístico en Rozas para crear drones si no hay quien le lleve las piezas a esas industrias o los materiales para construir las naves para que esas empresas se asienten.

¿En qué consistiría esa FP que demanda?

Sería una FP en donde se obtendría el carné de conducir, el curso de capacitación… y la formación correspondiente. Yo saqué el carné con 20 años a coste cero con un curso que duraba seis meses. Requiere voluntad por parte de la gente pero también por parte de las autoridades correspondientes para poder ayudar cuando es un sector esencial, sin nosotros no se mueve ningún sector.

¿Tan caro resulta obtener el carné para conducir un camión? ¿Cuánto puede costar?

Ahora mismo sacar el carné, junto con la obtención del curso de capacitación profesional, puede costar entre 2.500 y 3.000 euros, que es mucho dinero a desembolsar para un chaval de 20, 21, 22 años… para que pueda tener acceso a una profesión. No sucede lo mismo para empezar en otros oficios.



"Una cabeza tractora eléctrica cuesta medio millón frente a 130.000 euros de una de gasoil"

Se dice que el gasóleo tiene los días contados, ¿qué alternativas de combustible tienen los transportistas para sus vehículos?

Las alternativas en transporte son cero o casi cero. El gas ha subido más que el gasóleo por lo que muchas flotas se han visto obligadas a parar los vehículos de gas que tenían previamente comprados y alquilarlos de gasóleo para seguir dando servicio porque el coste era desorbitado. Hay vehículos eléctricos que no son válidos para hacer un transporte de larga distancia, ni de media, porque su autonomía máxima es de 400 kilómetros y no hay puntos de recarga. Hay estudios que dicen que solo para atender la demanda de recarga de los camiones que circulan por la A- 7 desde Murcia hasta La Junquera haría falta el equivalente a toda la energía de una central nuclear, lo que resulta inviable. Para el sector es un reto qué combustible utilizar en los próximos años, a parte del coste porque una cabeza tractora eléctrica vale medio millón de euros frente a 130.000 de una de gasóleo.