José de Cora será el pregonero de un Entroido con 6.000 euros en premios

El periodista, escritor y director general de El Progreso, José de Cora Paradela, será el pregonero de los festejos de Entroido que se celebrarán en la ciudad a partir del próximo 1 de marzo. El pregón Disfrazado de bando se pronunciará ese mismo día a partir de las 20.00 horas en un salón de plenos municipal que se prevé abarrotado para la cita.

El Ayuntamiento, de la mano de su concejala de cultura, Carmen Basadre, presentó este jueves la programación de actividades previstas para la celebración del carnaval. Como cada año, la ciudad bailará a ritmo de charangas, contará con animación teatral, dos desfiles de disfraces y repartirá más de 6.000 euros en premios.

Basadre animó a todos los lucenses a participar en unos actos organizados por el Ayuntamiento que tendrán su punto culminante el día 6 de marzo, el Miércoles de Ceniza, con el tradicional Enterro da Sardiña a partir de las 20.00 horas y con el concurso de ferretes, que cuenta con una dotación de 500 euros en premios.

CONCURSOS. Según informó el Ayuntamiento, el plazo de inscripción para los concursos de disfraces de este año está abierto hasta los próximos 1 de marzo –para los más jóvenes– y 4 de marzo –para los adultos– y en ambas citas se repartirán en total más de 6.000 euros en premios.

Los que quieran participar deben formalizar la inscripción en el departamento de cultura, en la casa consistorial, antes de las fechas mencionadas. El concurso infantil se celebrará el 2 de marzo a partir de las 17.00 horas y el de adultos tendrá lugar el día 5 a la misma hora.

Como cada año, los participantes se concentrarán en la Praza da Soidade media hora antes del desfile, que recorrerá las calles Antón Fraguas Fraguas, Quiroga Ballesteros, Santo Domingo, Rúa da Raíña y finalizará en la Praza Maior. El jurado encargado de decidir los mejores disfraces estará formado por personas de reconocido prestigio y vinculadas con la tradición del Entroido en la ciudad.

Las dos citas se dividirán en varias categorías a la hora de entregar los premios finales. En el certamen infantil, el vencedor de la categoría se llevará un vale por lote de libros valorado en 50 euros. El segundo y el tercero clasificado recibirán vales de 40 y 30 euros respectivamente.

En la categoría de parejas, el mismo premio asciende hasta un valor de 75 para el primer clasificado, 60 para el segundo y 50 para el tercero. En la de comparsas, un lote de 150 euros para el mejor disfraz, uno de 120 euros para el que quede en segunda posición y otro de 100 euros para el que ocupe la tercera plaza.

En el certamen de adultos aumenta la cuantía, pero se mantienen las mismas categorías. De esta manera, en el concurso individual, el ganador se embolsará 500 euros en metálico, mientras que el segundo ganará 300 euros y el tercero, 200.

Por parejas podrán ganar 600, 400 y 300 euros según la posición que consigan. Y por comparsas, la cuantía del primer clasificado llegará a los 1.100 euros, mientras que la del segundo y la del tercero serán de 800 y 600 euros.

MÁS ACTIVIDADES. Además de los tradicionales concursos, el Ayuntamiento anunció la actuación de un total de 17 charangas, batukadas y grupos de música tradicional, cuatro grupos de teatro y clases abiertas de baile para todos los públicos.

Las primeras charangas en actuar serán Clave de Sol y Va K Pinta y lo harán después del pregón de José de Cora. Lo harán en Campo Castelo, San Pedro, Mártires de Carral, Rúa do Progreso, San Marcos, Rúa Nova, Praza do Campo, Rinconada do Miño y el resto del recinto histórico. Ese día, además, se representará la obra de teatro Thriller en el fondo de la Praza Maior, una pieza de Palimoquiños&cia y Down Lugo.

El día siguiente, el sábado 2, será el turno de las charangas Son de Lugh, Era Visto, Viño Branco, Aturuxo y Troula Psy-codelaria. El domingo actuarán Tambukada, la charanga de la Casa da Música y Garrafón.com. El lunes día 4 será el turno de Os Virtuosos do Tinto, Ars Nova, Perkusiona, Terra Chá y Louband. Ese día, el humor correrá a cargo de los grupos de teatro Lugo Achádego y Nostrum Cai.

Por último, el propio día del Entroido, el martes 5, actuarán el grupo de música tradicional Raíces do Campo y la charanga Caliqueños.