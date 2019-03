José de Cora da la bienvenida al Entroido con un pregón lleno de humor

El periodista, escritor y director general de El Progreso, José de Cora, recordó este viernes que todos los nombres del Entroido, del Antruejo al Carnaval, "atinxen á carne e aos seus excesos " y que esta es una fiesta destinada a la renovación, a hacer desaparecer el diablo y a exaltar los nuevos comienzos. "Tamén son celebracións para soterrar o inverno, para que rematen as baixas temperaturas e con elas marchen as frieiras, as gripes e outros padecementos", explicó durante el pregrón de los festejos.

En un salón de plenos abarrotado, De Cora desgranó un discurso con mucho humor y cargadísimo de referencias locales que provocó carcajadas de principio a fin. La forma del pregón fue la de un repaso a los presuntos bandos que al respecto de la fiesta se habían ido aprobando a lo largo del tiempo, empezando por la duración exacta de la celebración. Está marcado que debe acabar en la madrugada del lunes por un edicto dictado en Madrid, pero el periodista recordó que "como o Goberno descoñece que en Lugo o martes é festa principal, queda derogado este artigo".

A partir de ahí, De Cora dispara a unos y otros. Advierte de que los que se disfracen de Pedro Sánchez con su Falcon deben "aparcar o avión nas Gándaras" y que a los que se apunten a los concursos y después no salgan de casa para desfilar "non lles valerá dicir que van de Puigdemont, e que por iso non se lles ve".

También dejó claro que los que vayan a Madarro a comprar dulces tienen que pagarlas de inmediato. "Non como o ano pasado, que quedaron a deber vinte torrijas, trinta cañas e corenta merengues pola conta do Concello. "Xa virá dona Ana Prieto a pagarlles", dicían os moi lambóns", recordó el pregonero.

Como el Entroido es tiempo de reírse con todos y un poco a costa de todos, De Cora pidió a los asistentes que se olvidasen de disfrazarse con uniformes militares o de Guardia Civil o Policía porque "logo non se sabe se son catro bébedos de ruada, ou dúas parellas de servizo".

También apuntó la prohibición expresa de disfraces que resulten "deshonestos, antifeministas, non igualitarios, non paritarios, non inclusivos, políticamente incorrectos, porcos, indecentes, e procaces, agás aqueles que teñan autorización de Lugo sen Mordazas".

De Cora citó un buen número de presuntos bandos más, entre otros el que prohíbe tirar desde el balcón y a la vía pública "pedras, grans, améndoas, lixo, ovos e laranxas, cascas ou mondas deles; fabas, moedas ou calquera outro obxecto que poda mancar", al tiempo que reconoce la evidencia de que "moitas moedas non van caer".

Después de desgranar hasta cuarenta bandos con sus correspondientes limitaciones, prohibiciones y consejos, el director general de El Progreso aprovechó su discurso carnavalero para dar un recado de parte de Pelúdez. Según explicó si algún lucense desea que le preste su traje de pana o su gorra para disfrazarse lo tendrá a su disposición. "E máis aínda, saiban que o Pelúdez está disposto a prestarlles tamén a Filomena para facer a parella completa. Todo de balde e sen obriga ningunha de ter que devolvela", remató.

Con el pregón del periodista comenzó el Entroido, que se trasladó entonces del salón de plenos a la calle. Las charangas Clave de sol y Va K Pinta pusieron la nota musical en Campo Castelo, San Pedro, Mártires de Carral, Rúa do Progreso, San Marcos, Rúa Nova, Praza do Campo, Rinconada do Miño y el resto del asco histórico. Los vecinos de Benade celebraron una nueva edición de su "Vernes faroleiro".