José Conde: "Del futuro me inquieta que haya cirujanos que nunca tengan acceso al robot"

Aparte de soñar con operar, ¿a qué se dedica estos días?

Es difícil de decir. Yo soy de educación holandesa y toda la vida he sido de... [hace el gesto de marcar el ritmo con la mano extendida] Me levantaba a las seis y veinte y a las siete y cuarto estaba en el hospital. Ahora me he dicho que cada día voy a decidir qué hago. Leo mucho más, voy al pueblo y me quedo... lo estoy intentando gestionar. Hoy he estado con mis nietos. No me apetece mucho pasar por Lugo porque me encuentro con gente y acabas contando tus cosas, que te has jubilado...

No le gusta mucho hablar de sí mísmo.

No, es eso exactamente. Prefiero hablar de otras cosas.

¿Por qué dice eso de la educación holandesa?

Porque mi jefe, Ulises Romero, se había formado en Holanda. Así que cuando mis hijas tenían, y hoy se verá como un pecado haberlo hecho, seis meses me fui a Holanda a rotar. Después he ido casi todos los años a hacer formaciones, para traer aquí todo lo que hacían allí. Me gusta mucho, los holandeses son muy ordenados, muy claros, dicen las cosas a la cara. Son muy buena gente y me enseñaron mucho, me abrieron las puertas de sus hospitales; llegaba y operaba con ellos. Son también muy cuadriculados. Mi jefe en Holanda, que era un referente en la cirugía holandesa, era un poco, podríamos decir que bastante, racista.

No le gustaban los españoles.

No le gustaban los extranjeros en general. Y cuando llegó a los 63, que aún le quedaban años como catedrático y como jefe, se plantó y dijo: Yo quiero ser cirujano. Y se fue a un hospital comarcal a operar, que es lo que le gustaba. Ese es mi caso también. A mí me encantaría pasar los días operando.

Hay algunas profesiones en las que el reconocimiento se traduce en un nombramiento y en dejar de hacer la actividad que le ha llevado a merecer ese reconocimiento.

Claro. Es que en los hospitales se fueron creando las unidades [áreas de especialización quirúrgica] y a mí me puede gustar operar el tiroides; pero, si yo hago un caso, ese no lo operan en la unidad y un jefe lo que quiere es que su equipo crezca, que gane protagonismo, que se especialice, que se desarrolle, no le quiere poner una barrera. Yo seguí operando hasta el final. El último día de trabajo también operé pero es otra cosa. Además, con la jefatura y el crecimiento de las unidades pierdes cierto humanismo, el contacto con los pacientes. Sabía perfectamente cómo estaban, pero tiene que ser el equipo el que informe, el que hable con ellos.

¿Cuáles cree que han sido los cambios más significativos de su especialidad desde su residencia hasta su reciente jubilación?

El primero fue la creación de las unidades, la especialización, que tiene sus pros y sus contras. Creo que inicialmente no lo analizamos lo suficiente; que los que teníamos responsabilidad en los servicios de Cirugía de Galicia y España no lo hicimos del todo bien porque fue como un boom y supuso que gente muy joven, recién terminado el MIR, se metiese en una unidad sin completar del todo su formación de buen cirujano y centrándose en operar exclusivamente determinadas cosas. Y así creamos muchos cirujanos nuevos que tienen que hacer guardias y tienen que enfrentarse a la urgencia. Hoy, y lo hemos hablado mucho, creemos que en Cirugía no llegan los 5 años de residencia para formarse, que después de ese período deben pasar 2 o 3 años más operando de todo antes de pasar a una unidad y especializarse en algo.

Y otro cambio clave sería la laparoscopia.

Sin lugar a dudas. Su introducción fue difícil porque había muchas resistencias. La formación no era fácil y creó diferentes niveles de cirujanos. Al principio eran ninguneados los laparoscopistas, pero poco a poco fueron cogiendo protagonismo y después han sido ninguneados los cirujanos no laparoscopistas. Otro cambio que ha marcado un antes y un después en la Medicina y asistencia sanitaria en Lugo ha sido la apertura del Hula. Parece que el nuevo hospital limpulsó a la gente a modernizarse, a crecer, y los cirujanos con ellos. Casi todo tiene sus claros y oscuros y, en este caso, se perdió el contacto más estrecho que había en el viejo hospital. La organización cambió, las relaciones son más profesionales pero más distantes. También lo hicieron las relaciones humanas entre médicos. En el otro hospital nos conocíamos, estábamos más cerca unos de otros. Ahora la gente está metida en sus parcelas. La permeabilidad que teníamos entonces ya no existe, pero hay que reconocer que en cuanto a la asistencia y a la calidad se dio un salto brutal con el Hula.

¿Cuáles son sus apuestas para el futuro? Me pregunto, por ejemplo, si será clave la inteligencia artificial para poder simular cirugías...

Es factible y es un camino, pero tengo la sensación de que se ha parado un poco porque realmente es muy difícil. Lo que es válido para la formación quirúrgica, sin duda, son los animales de experimentación. La reconstrucción con un interior artificial no es práctico porque cada paciente es un mundo... un intestino aparece por aquí y otro por allá y tienes que tomar decisiones de acuerdo con eso, sobre la marcha, asumiendo todas las alteraciones anatómicas. Por eso siempre insistimos a la Administración que las prácticas en un hospital como el Rof Codina, que es una maravilla, son muy necesarias. Una cosa que me preocupa de cara al futuro son las diferencias entre los cirujanos; el hecho de que haya cirujanos que posiblemente no van a poder casi nunca tener acceso al robot. Me inquieta esa limitación y la división que se está dando en los servicios por ese tema, que es conflictivo. Para operar con robot necesitas un tiempo para formarte y un número de intervenciones para acreditarte. Y lo que ocurre es que, después de acreditarte, tienes que seguir usándolo para conservar esa acreditación. Y el robot es limitado, tienes que compartirlo con otras especialidades. Entonces estás creando unos cirujanos, como quien dice, robóticos, pocos en cada servicio, y un 70% de cirujanos que no pueden tener acceso a esto. Es duro de gesionar porque piensas ¿qué acceso van a tener estos cirujanos jóvenes que terminan el MIR al robot si no lo tienen los adjuntos?

¿Se ha tenido que operar alguna vez?

Sí, de una hernia inguinal.

¿En su servicio?

Sí, claro. Al final las patologías más benignas fueron las que más me preocuparon en el servicio. La hernia, por ejemplo, es una intervención que a menudo se cree que es como ir al odontólogo y que a los dos o tres días ha pasado todo y, en realidad, igual puedes pasarte casi un año con molestias e igual alguna te queda casi para toda la vida.

Para el paciente no es benigna.

Exacto. Siempre me preocupó que esas patologías que a veces en los servicios quirúrgicos se consideran de segundas se hicieran bien. Suele tratarse de pacientes sanos, gente que está perfectamente salvo esa cuestión y al que puedes dejar con condicionantes con toda la vida.

¿A partir de su cirugía?

No, no, desde siempre. Y creo que se hacen bien.