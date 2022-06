"Licitamos obras para blindar el Ave gallego para que otros partidos no lo echasen atrás"

José Blanco López (Palas de Rei, 1962) es uno de los responsables de la llegada de la Alta Velocidad Ave a Galicia, ya que fue titular del Ministerio de Fomento entre abril de 2009 y diciembre de 2010. En su trayectoria política pasó por el Concello de Palas de Rei, el Senado, el Congreso y más recientemente el Parlamento Europeo, en donde se mantuvo como parlamentario hasta el año 2019. Además, también ostentó cargos de responsabilidad en el PSOE, como secretario de organización y vicesecretario general. Blanco será el protagonista del Foro La Región que se celebrará el próximo jueves, a las 13.15 horas, en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz, en el que ofrecerá una conferencia almuerzo por invitación sobre la llegada de la alta velocidad y todas las oportunidades que esto genera.

¿Qué se siente al ser uno de los impulsores del Ave a Galicia?

Siento que se ha cumplido un sueño que tenía Galicia. Creo que, a pesar de no llegar en el calendario que hubiésemos deseado, Galicia no perdió el tren del futuro. Cabe destacar que tampoco hemos sido los últimos, porque hay comunidades españolas que aún no tienen alta velocidad como por ejemplo Murcia, Cantabria o País Vasco. Además, creo que desde el punto de vista de lo que supondrá, podemos decir que, en esta ocasión, hemos cumplido con nuestro país.

¿Debemos alegrarnos de no ser los últimos?

España es un país muy propicio para la alta velocidad, por cuestiones de distancias, pero no es menos cierto que la primera potencia mundial, Estados Unidos, todavía no tiene estas líneas en servicio. Por lo que, si nos comparamos con otros lugares del mundo desarrollado, podemos decir que estamos en el pelotón de cabeza. Creo que debe ser una satisfacción, aunque insisto en que nos hubiera gustado que llegase mucho antes. Pero bueno, ahora el Ave ya ha llegado y tenemos que ser capaces de instrumentalizar esta gran infraestructura. Hay que recordar que es la mayor inversión de toda la historia en una infraestructura, cerca de 12.000 millones de euros movilizados en una época de enormes dificultades económicas. Es una infraestructura para todo un siglo.

Nada más llegar al Ministerio de Fomento, replanteamos todo el tramo de Lubián-Ourense

¿Cómo se encontró el proyecto en su llegada al Ministerio de Fomento en 2009?

A partir de 2003 se iniciaron los estudios para el desarrollo del proyecto. Fuera de Galicia ya se había avanzado en muchos tramos, pero el Lubián-Ourense presentaba una enorme complejidad. Cuando llegué al Gobierno cambiamos las características del trazado porque, tal y como estaba, no se podrían superar los 200 km/h. Además, independizamos este trazado de la vía de servicio para no tener que cortar el tráfico ferroviario. Esto, que ahora es una ventaja, supuso un inconveniente, porque tomar esa decisión provocó retrasos, ya que hubo que recomenzar el proyecto. Pero en el ministerio creíamos que esa espera valdría la pena. Esa fue nuestra primera decisión nada más llegar.

El exministro de Fomento, José Blanco. XESÚS PONTE

¿Esa fue la mayor dificultad?

No. La mayor fue presupuestaria. Había que licitar, durante ese tiempo, para blindar la infraestructura y que cambios políticos no condicionasen su desarrollo. Licitamos casi 4.000 millones entre 2009 y 2012. Hacer eso, en aquella época, fue duro. Además, había gobiernos autonómicos y fuerzas políticas que cuestionaban la rentabilidad del Ave gallego. Con todo, fuimos capaz de hacerlo y encontrar un acuerdo político con la Xunta, firmado en el Pacto del Obradoiro.

¿Qué fuerzas políticas cuestionaban esa viabilidad?

Por ejemplo, Ciudadanos cuestionaba la rentabilidad de la infraestructura, argumentando que no se justificaba económicamente. Había otras fuerzas políticas, sobre todo catalanas, que condicionaban los presupuestos y que eran muy beligerantes con este proyecto. Pero eran beligerantes cuando ellos ya lo tenían, lo que me parece contradictorio. Una apuesta como esta es también por la cohesión territorial de España, por lo que no creo que haya que mirar solo la rentabilidad económica.

Proyectos pendientes ► "Se tendría que hacer el esfuerzo de conectar Lugo con el importante nudo que es Ourense"

¿Cuánto tendrá que esperar el resto de Galicia?

Aquí hay un debate que no comprendo. La alta velocidad ya ha llegado a Santiago, Vigo o A Coruña, porque alta velocidad, según las normas europeas, es toda vía por la que se circula a más de 220 kilómetros por hora, por lo que ya hay alta velocidad. Otra cuestión es que no se hayan alcanzado las velocidades punta pero, aunque desconozco los plazos, creo que en los próximos meses se resolverá. También es cierto que en Lugo y Ferrol se necesita acelerar su desarrollo a nivel ferroviario. Sobre todo su conexión con Ourense, que se va a convertir en el nudo de la alta velocidad y creo que es un esfuerzo que tiene que se tiene que hacer: conectar Lugo al tren. Otro debate es la salida sur de Vigo hacia Oporto, cuestionada durante tiempo por Portugal pero que ahora consideran prioritaria. Con todo, la gran batalla ya se ha ganado, aunque queden flecos, y debemos entender que en España hay ahora otras necesidades.

Creo que el Ave va a significar un antes y un después para la economía de Ourense y de Galicia

¿Puede el Ave cambiar la tendencia económica y demográfica de Ourense?

Para esto, siempre digo que hasta ahora, la pelota estaba en el tejado del Gobierno. Ahora está en los gobiernos autonómicos, locales y provinciales para ver cómo somos capaces de rentabilizar el Ave. Creo que las infraestructuras facilitan el desarrollo. Un ejemplo es la fábrica de Altri en Palas de Rei. Si eso es posible es porque la autovía entre Lugo y Santiago pasa muy cerca de esa instalación. Por esto, espero que la gente deje de mirarse el ombligo y cree proyectos para optimizar la inversión.

Las infraestructuras facilitan el desarrollo. Un ejemplo es la fábrica de Altri en Palas, porque pasa la autovía al lado

¿Comprende que los ourensanos se puedan sentir agraviados por tener una intermodal low cost?

Yo firmé un compromiso con el entonces alcalde Francisco Rodríguez. Si me preguntan, lamento que aquel proyecto no se desarrollase, pero entiendo que hubo épocas difíciles a nivel económico y se quiso recortar una infraestructura que, dando el mismo servicio, no tiene la espectacularidad de aquel proyecto. De todas formas soy respetuoso con las decisiones de después. ¿Que yo no hubiera cambiado el proyecto? Seguramente, pero cada gobierno marca su prioridad. Entiendo que nuestro proyecto era más ambicioso.