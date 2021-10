Una jornada de recuerdo y distinciones

El Día de la Subdelegación de Defensa en Lugo se conmemoró ayer en la sede del organismo público. El acto, que tuvo que ser suspendido el pasado año por culpa de las medidas sanitarias, fue presidido por el delegado de Defensa en Galicia, el coronel Antonio Bernal, quien estuvo acompañado por el subdelegado de Defensa en la provincia de Lugo, el capitán de navío Fernando Brinquis.

La conmemoración también contó con la presencia de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el presidente de la Diputación, José Tomé, el delegado de la Xunta de Galicia, Javier Arias, y una representación de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El acto castrense se abrió con un discurso a cargo del capitán Fernando Brinquis en el que dio lectura al decreto de creación de la Subdelegación y al artículo 75 de las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas antes de la entrega de las condecoraciones.

En sus palabras puso de manifiesto la importancia de la autocrítica para mejorar en los cometidos diarios del personal militar y civil que componen la plantilla de la Subdelegación de Defensa en la ciudad, para no "anquilosarnos en el cumplimiento de nuestros cometidos".

El oficial de la Armada también tuvo en cuenta en su discurso el trabajo de Defensa y de las Fuerzas Armadas a la hora de colaborar en la lucha contra la propagación de la pandemia global provocada por el covid-19.

Así las cosas, el capitán Brinquis se refirió al personal de la Subdelegación de Defensa que trabaja bajo su cargo. "Tengo el honor y el placer de dirigirlos, y nos comprometemos a seguir trabajando en la misma dirección".

CONDECORACIONES. El tramo final de esta jornada conmemorativa estuvo dedicado a homenajear a las tres personas condecoradas.

El brigada del Ejército del Aire Carlos Rodrigo Rodríguez Cabada recibió la medalla de la Orden de San Hermenegildo. Impuso la condecoración el coronel Antonio Bernal. A continuación fue el turno para el subteniente del Ejército del Aire Jesús Longarela Sanfiz, quien recibió idéntica distinción militar de manos de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

Por último, el exfuncionario de la subdelegación de Defensa en Lugo, Enrique Rozas, recibió la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco. Impuso la condecoración el capitán de navío Fernando Brinquis.

Enrique Rozas desempeño su labor profesional como funcionario del Estado en la Subdelegación de Defensa a lo largo de más de cuatro décadas.

"Para mí es una satisfacción muy grande recibir esta condecoración, porque esta es mi casa, en la que estuve 43 años, y supone una gran alegría que al final de mi vida laboral reconozcan mi labor de alguna manera", indicó.

El exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo reconoció que no esperaba este honor. "No sé si soy merecedor de ella o no, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor posible y, por mi forma de ser, servir a todo el mundo que lo ha necesitado en algún momento", matizó Rozas, que hizo partícipes de esta condecoración a "todos mis compañeros de la subdelegación, tanto a los de ahora como a los de antes".