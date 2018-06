Una jornada abordará el día 4 en la Casa do Saber el maridaje del pan

LUGO. La Cátedra do Pan e do Cereal, la primera adscrita al Campus Terra de la USC, celebrará el próximo miércoles, a las cuatro y cuarto en la Casa do Saber, la jornada O pan dende o campo á mesa. Cal é a maridaxe de cada pan?, en la que distintos expertos debatirán, entre otras cosas, sobre la posibilidad de disponer de una carta de pan en los restaurantes, tal y como sucede con los vinos.

También se abordará la situación en la que se encuentra el cultivo de trigo gallego o la aportación nutricional del pan Las personas interesadas en participar en la jornada deben formalizar su inscripción en el correo electrónico [email protected] es, enviando sus datos personales y justificante de pago. La matrícula tiene un coste de 30 euros e incluye un cóctel.