Días después de recibir una de las vacunas chinas contra el covid- 19, Jorge Rodríguez destaca los estándares de seguridad de las que llegan a aprobarse.

Se ha puesto ya una de las dos vacunas que produce la compañía china Sinopharma, ¿por qué ha tenido acceso a ella?

Emiratos Árabes participó en la fase tres del ensayo clínico de estas vacunas con más de 30.000 personas y, una vez aprobadas, entiendo que ha tenido acceso inmediato a ellas. Hace unas semanas el Gobierno aprobó su uso de emergencia para algunos colectivos. En nuestro caso, nuestra universidad la ha ofrecido a profesores, entiendo que quizá con vistas a clases presenciales a partir de enero.

¿Cuándo se la ha puesto? ¿Ha tenido algún efecto o espera tenerlo?

El lunes recibí la primera dosis y no he tenido ningún tipo de efecto. Se trata de una vacuna bastante clásica de virus inactivado y, tras todos los ensayos que ha pasado y tras su aprobación, pues evidentemente lo esperado es que no haya ningún problema.

¿Tenía miedo de recibir una vacuna que ha sido desarrollada en tan poco tiempo?

El proceso de desarrollo de las vacuna de covid ha sido más rápido no porque se hayan saltado pasos sino por se han hecho en paralelo algunos de ellos, y por la cantidad de recursos económicos jamás antes puestos el desarrollo de una vacuna. Por tanto no veo diferencia entre esta y otras vacunas en su seguridad. La retransmisión en directo que hemos estado viendo estos meses sobre un tema técnico complejo como es la aprobación de una vacuna y que parecía una carrera entre farmacéuticas es normal que cree preocupación, pero por las agencias reguladoras de medicamentos no se cuelan cosas fácilmente. Hará falta ahora explicar bien todo a la gente y en países avanzados como España seguro que esos miedos infundados van a desaparecer.

Hay que recordar que, por las agencias reguladoras de medicamentos, no se cuelan cosas fácilmente

El hecho de que la de Sinopharma sea una vacuna de virus atenuado, como la de la gripe, ¿le generaba más confianza?

La confianza viene de la aprobación por parte de las agencias correspondientes en base a los resultados de los ensayos clínicos bien hechos. Hay diversas tecnologías y tipos de vacunas y esta es una más. A mí personalmente, como científico también me parecen impresionantes por su gran inteligencia las de ARN mensajero como la de Pfizer/BioNtech y Moderna, simplemente una instruccción a las ‘impresoras 3D’ de nuestras propias células para que ellas mismas impriman unas pocas copias de una pieza externa del virus y así nuestro sistema inmune la vea y se la apunte para cuando algún día aparezca.

¿Le hubiera inquietado más ponerse la de Pfizer por el carácter novedoso de la tecnología del ARN mensajero? ¿O lo hubiera preferido porque los ensayos clínicos de fase III muestran mayor eficacia?

No, es una tecnología impresionante. Además lo que dice de mayor eficacia es otro aliciente. Cuando publiquen los resultados de todas se podrán comparar mejor unas y otras.

Su modelo de priorización de vacunación establecía que las personas con más interacciones sociales debían ser las primeras en vacunarse ya que halló que si se inmunizaba antes a las personas más vulnerables (ancianos y personas con patologías previas) la mortalidad era mayor. ¿Qué le parece que en gran parte de los programas vacunales que están presentando distintos gobiernos precisamente se opte por vacunar primero a ancianos y personas vulnerables?

Nuestros resultados, que hemos estado estas semanas comunicando en algunos medios, indicaban claramente que la prioridad por interacciones puede dar resultados mejores en fallecimientos evitados si las vacunas bloquean la transmisión. El orden exacto no se decide solo en base a un modelo como el nuestro, ya que hay aspectos éticos y otras variables muy importantes, pero el modelo sí que aporta información valiosa no evidente a simple vista y que espero sea considerada en la toma de decisión quizá para el orden de algunos grupos en las etapas 2 y 3 que ha anunciado el Gobierno.

¿Entiende que, por ejemplo, la decisión de Reino Unido de empezar por los ancianos y el personal de residencias de mayores es una mezcla de dos modelos que se acerca más a su propuesta?

De nuevo es un problema complejo y las razones de ética tienen mucho peso. Pienso que un adecuado balance entre todos los puntos de vista de cara a la decisión final es lo que llevará al mejor resultado.

La razón de su propuesta era que vacunando a la gente con más interacción social se frenaba la transmisión pero, de estas vacunas, no está claro todavía si la persona que las reciba dejará de contagiar el virus. Si no lo hace ¿modificaría el orden de vacunación que proponía?

Sin duda, nuestros resultados son esos solamente para el caso de bloqueo de transmisión, tenemos ya casi terminada una adaptación del modelo para evaluar esa eficacia contra la transmisión y publicaremos los resultados en cuanto logremos obtenerlos.

En su modelo los niños deberían recibir la vacunación pronto por tener muchas relaciones distintas y poder servir de vector de transmisión, pero ya se ha observado que, en realidad, se contagian poco e infectan poco a otros. ¿Eso también modificaría el orden de vacunación?

Es posible, ese escenario es uno de los posibles que evaluaremos en los próximos días ya que esa información es muy reciente. En cualquier caso la vacuna no está aprobada para niños tengo entendido, evidentemente antes de que eso suceda no se les podrá vacunar Jorge Rodríguez. en ningún caso.